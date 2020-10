VERDADES A GRANEL / No lo vi, me lo contaron

NO LO VÍ, ME LO CONTARON…El acto de esta semana de Bernabé Gutiérrez en San Juan, no respondió a las expectativas que él deseaba. Y sí fué como me lo contaron, entonces fue un fracaso.

Gutiérrez llegó con una nutrida comitiva entre 60 y 80 personas, entre los que estaban los Secretarios Generales de Aragua, Bolívar, Carabobo y Caracas.

Una caravana de carros suntuosos y de último modelo. Y llegó al sitio de encuentro en el emblemático barrio Valle Verde y allí lo esperaba Antonio Muguesa, secretario general regional, con un aproximado de 15 personas entre dirigentes y militantes de su partido.

Dicen que a Gutiérrez se le mutó el rostro tornándosele sombrío y amargo y de mal humor. La pesadumbre lo envolvió y la decepción cubrió su ya alicaído espíritu. Y se percató con los índices que palpó y vivió que aquél acto había sido un fiasco, que por estos lares está huérfano de apoyo del 90% de los adecos legítimos y genuinos, que éstos son los que conforman las masas.

De todas formas Gutiérrez se armó de valor y arrancó la marcha con 10 motorizados contratados por Muguesa y una pírrica comparsa en la que había más carros que caminantes.

Y todos se preguntaban sí Gutiérrez, quien tiene casi 80 años y dos operaciones de alta cirugía, soportaría aquél maratón de 4 0 5 kilómetros. No pudieron constatarlo porque inopinadamente a 200 metros de iniciada la marcha, Gutiérrez abordó su vehículo abandonando la marcha con destino incierto.

Se produjo la confusión que después condujo a la desbandada de los acompañantes e invitados especiales de Gutiérrez, que cojieron carretera…Así me lo contaron y asi lo repito…

VI UNA LISTA DE EMPRESARIOS ROJOS del estado que recibieron millones de dólares “en créditos” y que para ampliar o mejorar sus empresas o fábricas. Y hay uno, dueño de una fábrica procesadora de harina de maíz precocida, que prometió comprar maquinaria, con esos dólares, en Italia, para ampliar su empresa y producir “más arepas”.

Pero ese producto no se ve por ninguna parte en el estado. Llegará el momento de aclarar esto, no quisiéramos pensar en fraudes o robos a los dineros públicos.

Y de ese empresario tambien se dice que quiere ser diputado, hoy, y después gobernador y, quien sabe, si tambien presidente de la república. Y con esos dólares ese hombre puede conseguir mucho, puede comprar mucho, voluntades, conciencias ¡y votos! ¿Y no va a responder por esos dólares?…

ME DIJO ALGUIEN MUY ALLEGADO A Bernabé Gutiérrez, que el próximo año no habrá elecciones internas en AD. Pero recordemos que cuando el TSJ entrega AD al espúreo, en su sentencia ordena elecciones para ese partido el próximo año.

Pero esto, no le conviene a Gutiérrez porque sabe que será barrido por Ramos Allup y Carlos Prosperi en sufragios internos. Le conviene, más, mantenerse como está: espúreo e ilegítimo, y asi sigue vivo…

ESTÁ CLARO QUE HENRIQUE CAPRILES enfrenta a Juan Guaidó por el liderazgo en la oposición. Cuando dice que hay que rehacer a esta, lo que dice es que esa oposición está desarticulada, desmembrada, fragmentada, ¡desunida! e implícitamente da a entender que él sería quien la refundará, restablecerá, reestructurará, ¡la unificará!

Y eso no lo creo, ya Capriles tuvo su momento estelar con dos oportunidades presidenciales ¡y no pudo!

Y Guaidó seguirá siendo el líder y Presidente de la República. Y eso le seguirá doliendo a Capriles que ahora será más inducido por su ambición y por su deseo frenético de que Guaidó fracase…

EL CANDIDATO CHAVISTA A DIPUTADO por el circuito de San Juan, se presentó esta semana en el sector Las Mercedes y fue confrontado por los vecinos que le mostraron un colosal hueco desde los tiempos de Chávez y aún estaba allí; y cordialmente lo invitaron a que se fuera de allí porque allí no había votos para él.

Empezaron a trepidar las cacerolas frenéticamente y una que otra piedra surco el aire. El candidato apresuró el paso, se montó en una de las 10 motos que había contratado y con temores fundados huyó del sitio. ¿Volverá?.

ME INFORMÓ UN AMIGO CHAVISTA que los candidatos a diputado rojos le pedirían una entrevista al gobernador José Vásquez, para plantearle con urgencia la materia de seguridad personal en campaña.

Ya se contabilizan contra ellos en varias poblaciones del Estado, actos de rechazo acompañados con violencia. Y ese amigo chavista me puso de ejemplo a mi pueblo natal El Socorro, de quien dijo que para él era zona neurálgica de riesgos y que solo iría allí a buscar el voto asistido de guardaespaldas o de un comando de la policía o la guardia nacional. “¿Solo?, ¡ni loco!…

POR AQUÍ DIJE ANTES quienes eran los adecos fieles y leales a Ramos Allup Y Carlos Prosperi en el estado. Silvia Quintero y José Caballito Altuve, iniciaron la lista. Hoy agrego a Rafael Emilio Silveira, exgobernador y Secretario General Regional de la AD legítima y genuina; el Flaco Camero, dirigente de peso, tradición y liderazgo en La Pascua; Manolo Ramírez, con perfil de liderazgo sólido y con la primera opción de ser alcalde de su pueblo natal, Altagracia, donde es Secretario General de la AD legítima y genuina; Carlos Campos, Secretario Municipal de AD en El Socorro, que fué víctima y preso del gobierno, pero a la vez fue ungido héroe por el pueblo, al sacrificar su libertad por los socorreños. Reseñaré otros semanalmente.

Fermín Veitía (Padre)