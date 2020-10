VERDADES A GRANEL / No es cualquiera cosa         

NO ES CUALQUIERA COSA…Yovanny Salazar, Coordinador Regional del partido Voluntad Popular, fue detenido por organismos de seguridad del gobierno. ¿Y qué le imputan?

Podría ser cualquier delito imaginario o insólito. Podría ser un delito común, como un delito político. Y lo que priva en el gobierno, es sacarlo de la circulación política.

Cualquiera excusa le serviría. Y es que Salazar siempre ha sido “una piedrita en el zapato” para el gobierno.

Rodríguez Chacín, exgobernador rojo de antecedentes no santos, variopintos y oscuros, en lo personal y en lo político, intentó encarcelarlo al atribuirle falsa y fantásticamente, delitos que nunca les probó. Calumnió a Salazar. No pudo con Salazar.

Y ahora, tampoco podrán doblegarlo, asi recurran a la sombría e indigna “siembra” de un delito oportuno y providencial para el gobierno. Y esta detención de Salazar, le generará más rechazo al gobierno. Hoy en el orden del 85%, en la región, porque Salazar, uno de los pilares de la oposición legítima y genuina en la región, tiene una fuerte y envidiable parcela de liderazgo en el Estado.

Fue alcalde de Chaguaramas y precandidato a la gobernación local, y se ha mantenido como un perseverante y persistente luchador social a favor del pueblo. Y por todo eso, Salazar no es cualquiera cosa, tiene dolientes por doquier, en la comunidad regional, en las bases populares, gremios y sindicatos y en los partidos de oposición legítimos y genuinos pero, tambien, es apreciado y respetado por el colectivo guariqueño. Por ello reitero que Salazar no es cualquiera cosa…

SIGUE MINTIENDO EL GOBERNADOR local sobre el monto de hectáreas cosechadas en los rubros maíz, sorgo y arroz, y sobre la cantidad de toneladas que se obtendrán de esos productos.

Eso sería verdad si lo afirmara un gobernador en la época en que funcionó la reforma agraria adeca, implementada por Don Rómulo Betancourt, quien dignificó al campo venezolano. Reforma agraria que enterró el chavismo generando ruina, hambre e infelicidad en la sociedad nacional…

LA PROFESORA SILVIA QUINTERO se anoto un sonoro éxito en la organización y practicidad de la marcha de los educadores la semana pasada en San Juan. Fue un acto que congregó a cientos de educadores quienes en protesta pacífica y sin injerencia de los partidos políticos, le exigieron al gobierno un menú de reivindicaciones, que en si son necesidades extremas, que hasta hoy les son incumplidas.

La profesora Quintero, lideresa del gremio de educadores en el estado, ha porfiado en estos reclamos a un régimen que cada día menosprecia en sus digna y legítimas posturas y aspiraciones a este sector fundamental de la vida nacional. Y es que en el paradigma de “moral y Luces” del Libertador, prevalece el principio de la educación de los pueblos…

LAS PROTESTAS RECIENTES, continuadas y sostenidas, en San Juan, Calabozo, Zaraza, El Socorro y Santa María, son pésimos indicadores para el gobierno respecto a la abstención que se producirá por estos lares el 6D.

Y si antes se ubicaba en un 80%, ¿con las protestas en cuanto se ubicará hoy?. Y mi pregunta pertinente es: ¿tendrán guáramo los aspirantes a diputados para ir a pedirle el voto a los electores de esas ciudades, que protestan exigiéndole al gobierno una mejor calidad de vida y una solución a sus obnubilantes y angustiosos problemas? A mí me daría vergüenza hacerlo…

AL FIN HENRY RAMOS ALLUP, líder de la AD legítima y genuina, se decidió por decir la esencia de antivalores de que está ungido y amalgamado el espúreo (también etimológicamente se podría expresar espurio) Bernabé Gutiérrez. Ya era tiempo.

Por cierto que Ramos Allup ya se manifestó en no estar de acuerdo con la tesis de la rotatividad de la Presidencia Interina que ostenta Guaidó. Pero no explayó su argumentación del porque no está de acuerdo, Y lo cierto es que si los 4G aprueban esa tesis, entonces él, Ramos Allup, sería el virtual presidente interino de la República, en sustitución de Guaidó. Pero veremos que más se dice sobre este tema para poder opinar con propiedad…

CARLOS CAMPOS, secretario municipal de AD, la legítima y genuina, en El Socorro, arbitrariamente detenido por el régimen por las protestas que en ese pueblo se desarrollaron la semana pasada, será puesto en libertad condicional bajo fianza el próximo lunes. Seguramente que lo constreñirán y le conculcarán sus derechos políticos de participación y hasta sus derechos de expresión. Esto es lo propio de este régimen: anular al adversario disidente…

LE EXPRESO AL DIPUTADO CARLOS PROSPERI, líder y refundador de la AD legítima y genuina en Guárico, al celebrar hoy su anomástico. Estoy seguro que le vendrán por delante decenas de años de triunfos y éxitos en su vida política y personal…

AD EN EL ESTADO está acaparando los sentimientos y simpatías de la gente. Como lo hizo en el pasado. Ahora hay adecos por todas partes y están saliendo hasta de debajo de las piedras. Estoy asombrado. Y es que la gente no olvida el viejo axioma que sentencia “que con AD se vivía mejor”. ¿Y con el chavismo? Atraso, miseria e infelicidad…

Y PARA CORROBORAR lo antes dicho, las encuestas en San Juan expresan lo siguiente en cuanto a preferencia de partidos: chavismo, 2; AD, 6; indecisos, 2. Y esta muestra se hace en grupos de 10 personas. Muy objetivas y asertivas…

Fermín Veitía (Padre)