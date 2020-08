VERDADES A GRANEL / Muerte impronta

MUERTE IMPRONTA…Esta semana una noticia causó desazón y estupor en los sanjuaneros: la muerte impronta e inesperada de Franco Gerratana a manos del Covid 19. Un Político promisor y rico y próspero empresario y exalcalde de San Juan, y quien estaba en campaña, extemporáneamente, para ese mismo cargo. Paz a su alma…

DE GERRATANA SON MUCHAS las cosas que se pueden decir: relevantes e irreverentes. De espíritu perseverante, dinámico e inquieto en el ejercicio de la política, donde obtuvo laureles exitosos y donde fue importante protagonista como actor durante décadas, forjando jalones evidentes para la historia política local, la que manejo errática y caprichosamente, a veces. Por tal virtud llegué a cualificarlo de antipolítico…

Y A DIFERENCIA DE OTROS alcaldes capitalinos, nunca se le podrá regatear su vocación de servicio a la comunidad rosciana, por intermedio de su gestión como burgomaestre, que ha sido calificada por propios y extraños, como medianamente satisfactoria y positiva.

Su gestión, sin lugar a equívocos, superó en eficacia, progreso y desarrollo, a otras que pasaron sin pena ni gloria a la vista del pueblo rosciano.

HÁBIL, ASTUTO, INCANSABLE e inteligente promotor político y social, entendió que utilizando su cuantiosa fortuna económica personal para facilitar la solución de los problemas de la comunidad que gerenciaba, desde luego que sin desmejorarla en su continente, obtendría el aprecio del pueblo.

Y asi fue, se ganó el aprecio de la comunidad social, más no la de la comunidad política opositora a su gobierno, de quien siempre fue blanco de sus ataques. Y por eso no repitió como alcalde, cuando lo deseaba con ansiedad.

FUE TENAZ Y OBSESIVO como organizador de núcleos humanos y sociales, lo que lo condujo a fundar un partido regional, que sería su base y plataforma para lograr sus fines y objetivos políticos electorales.

Aquí tambien fue exitoso, ya que con esa iniciativa logró crear un instrumento fundamental a través del cual buscaría la consagración de sus ambiciones en la política. Casi lo logra…

AHORA, ESE PARTIDO, SEGURAMENTE será heredado en funciones por su viuda, Sulme Ávila, quien leal y fielmente lo acompañó en sus peripecias políticas y personales, hasta el final. Desde luego, que son dos prototipos totalmente diferentes y contrapuestos. Y como Gerratana nunca pensaría que moriría tan improntamente y que no tuvo tiempo de instituir un emergente sucesor, entonces, ese partido, sino emerge de su seno un providencial mesías, tenderá a diluirse y difuminarse en el tiempo hasta su extinción irreversible.

Y UN MÉDICO AMIGO me aseveró: sí Gerratana hubiera sido trasladado un día antes de su deceso al hospital, hoy estaría vivo, no estaría muerto. Allí estaban los recursos médicos para salvarlo, no en el centro clínico privado donde estaba recluido. Y le pregunté porque lo retuvieron aquí. “Luego te explico con lujo de detalles”, respondió. Uyuyui, aquí como que hay algo raro.

ESTA SEMANA EL SECTOR levantisco que preside Bernabé Gutierrez Intentó, infructuosamente, tomar posesión de la sede de AD en San Juan. Los promotores fueron Rafaél Funes, Luis Medina y una pírrica comparsa no mayor de 5 personas. Y allí los esperaba Rafaél Emilio Silveira, Secretario General legítimo de la AD que lideran Henry Ramos Allup y Carlos Prosperi, José Caballito Altuve, Luis Catanaima, Hipólito Celis, Xiomara Morantes y una cohorte de más de 30 adecos que apoyan a los líderes legítimos antes señalados.

Y de repente al sitio se presentó un adeco anónimo y se le plantó al frente a los primeros indicados, y los impetró con voz de trueno, airada y concomitante, en los siguientes términos: ”¿ustedes saben lo que hacen? ¡Una profanación, un sacrilegio! a la sacrosanta casa donde reposa la memoria de Don Rómulo Betancourt, quien fundó este templo con todos sus emblemas, símbolos y himno de “a luchar milicianos”, quien derrocó a una dictadura, quien es padre de la democracia, quien enrumbó al país por el sendero de la libertad, el progreso y el desarrollo.

¡Por el hombre que construyó una sociedad libre!. Esta es su casa, no la de Ramos Allup, ni la de Bernabé Gutierrez. Y tambien es la casa de nuestros mártires que dieron sus vidas por una Venezuela distinta a la que tenemos hoy. Y tambien de ustedes es esta casa, como tambien nuestra lo es, y que es lo más representativo de nuestro gentilicio, dignidad y orgullo adeco. Asi que es suficiente, retírense”. Y respetuosamente lo hicieron, reflexivos y cabizbajos.

Fermín Veitía (Padre)