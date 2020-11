VERDADES A GRANEL / Líder, no es

LÍDER, NO ES….El gobernador José Vásquez, es el político con más promoción publicitaria en el Estado. Es, esa promoción, profusa y sistemática en las redes, en la prensa escrita, en radio y televisión. Desde allí, megalómanamente promueve su persona, autoexhaltándola a lo más subliminal y surrealista y, tambien, a su gobierno, al del dictador, al chavismo y a la revolución. Un menú de vasta imaginación. Y cualquiera, ante tan parafernálica promoción, podría llegar a pensar que es un líder en el Estado, el único e indiscutible, y que su gobierno no tiene parangón en progreso con otros gobiernos del pasado y que, el Estado y los guariqueños, navegan en un mar de abundancia y felicidad.

Hábilmente, ha creado esta falacia y espejismo a su favor. Pero la realidad es otra: no es líder, ni su gobierno es una prosopopeya tal como dimana de su mente febril, y que las demás falacias que defiende y que lo engullen en su fantástica promoción publicitaria, no son lo que él dice ser. Son mentiras. Y esto último lo confirma el 85% de rechazo en el Estado que lo envuelven a él personalmente, a su gobierno, al dictador y al chavismo. ¿Pero qué sería de Vásquez sin ese apoyo, sin esa muleta idealista de control absoluto de mediatismo publicitario?. ¡Nada!. Tendría que volver al volley ball de donde lo sacó Eduardo Manuitt para convertirlo en un ídolo de barro. Y a otro con ese cuento, ¡porque líder, no es!…

Y HASTA A MI ME RESULTA INCREIBLE O, MÁS BIEN, ABSURDO, LO QUE VOY A DECIR. Hay un político (esta etimología no cabe en la persona a la que voy a aludir, y más bien se debería decir alguien dedicado a la política) en el Estado, rico, muy rico (recibió millones de dólares de la dictadura), que aspira a diputado. Pero ahí no termina la cosa porque después aspirará a la gobernación y, lo más insólito, después a la Presidencia.

¡Que cojones, para no decir otra cosa!. Y tan en serio ha tomado las cosas, que ya conformó un equipo publicitario para tales fines. ¡Con sueldos en dólares!. Soñar no cuesta nada…

RAFAEL EMILIO SILVEIRA, SECRETARIO GENERAL EN GUARICO DE la AD madre, la légítima y genuina, con radiante alegría en encuentro casual, me expresó: la AD de Don Rómulo Betancourt, la de Henry Ramos Allup y Carlos Prosperi, en los 15 municipios del Estado, a excepción del de Santa María de Ipire, que está en revisión, está sólida, inalterable e indivisible. Y en El Socorro, tu pueblo natal, Miguel Fernandez, líder comunitario de peso y prestigio, de una rasante confusión que lo condujo a apoyar al espúreo Bernabé Gutierrez, retornó a la madre AD, la legítima y genuina de Ramos Allup y Prosperi. Hoy, haciendo “nudo Gordiano” con Carlos Campos, jefe municipal de AD, hacen una poderosa liga para mantener en sus filas al 95% de los adecos socorreños…

A POCOS DIAS DE LAS ELECCIONES DE DIPUTADO, EN EL ESTADO el panorama de la abstención se consolida y está en el orden del 90%. Esto desespera a los partidos exopositores aliados al gobierno, que perciben que los votos les serán esquivos hasta para obtener siquiera un diputado. Y es que un estudio analítico levantado por un grupo especializado en cuestiones electorales, señala que el gobierno obtendrá los 7 diputados. En parte comparto esta opinión…

INSISTEN LOS CANDIDATOS ROJOS A DIPUTADO, EN PEDIR PROTECCIÓN de seguridad al gobierno en el ejercicio de la campaña. Hay pueblos y comunidades donde no son aceptados y en consecuencia, la mayoría de las veces, expulsados de sus predios con actitudes que a veces transcienden la agresión o la violencia contra ellos, por electores que los repudian y no quieren. A pueblos como El Socorro, La Pascua, Zaraza, calabozo, Tucupido, ni siquiera pueden asomarse…

CARLOS PROSPERI, LÍDER Y REFUNDADOR EN GUÁRICO DE LA AD MADRE, LEGÍTIMA Y GENUINA, que preside junto a Ramos Allup, a pospuesto varias veces su visita al Estado. Está activo en el país visitando otras regiones. Prosperi pregona nacionalmente que estas elecciones de diputado serán un simple plebiscito montado por el gobierno. Pero a su vez los adecos de esa tendencia, anhelan por estos predios la visita de Ramos Allup, el hombre que indiscutiblemente salvó de las garras de Chavez a su partido, el que éste último prometió convertir en polvo cósmico y convertir en chicharrón la cabeza de Ramos Allup y todos los adecos. Y es que el líder adeco transmite esperanzas, confianza y seguridad a todos sus compañeros. De allí que quieren verlo por aqui…

JOSE CABALLITO ALTUVE, LÍDER DE LA AD MADRE, LEGÍTIMA Y GENUINA, EN ROSCIO, es infatigable en su trabajo y hasta en los caseríos Flores y Cantagallo realiza nutridas asambleas para llevarle a sus compañeros la directriz de la abstención, que evitará la legitimación en el poder de Maduro y de la fraudulenta Asamblea Nacional. Todos entienden esta disyuntiva.

Fermín Veitía (Padre)