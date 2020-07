Reynaldo Cortés / Camino a la rebelión

La dictadura avanza a pasos de vencedores sin escatimar esfuerzos en utilizar cualquier artimaña para mantenerse en el poder, la fraudulenta convocatoria a elecciones de la AN, la operación alacrán, la represión y la cuarentena social, se han convertido en sus principales armas para desarticular las fuerzas democráticas desde arriba hacia abajo.

Una realidad palpable es que las plataformas unitarias establecidas, presentan franca debilidad, lo que exige, una urgente e inmediata articulación y acción de las bases ciudadanas; para así, presionar hacia arriba, lo que se plantea es construir un tejido social de dirección política de base que luche por las demandas reivindicativas, unido a la lucha política por el restablecimiento de la democracia.

El estado de ánimo y de conciencia política de la mayoría de los venezolanos; pese a la reinante incertidumbre y escepticismo; es clara, todos los males terminan con la salida de la dictadura, el dilema o encrucijada que se le ha interpuesto, ha sido determinar definitivamente, cuál es la ruta, los instrumentos, los medios y las acciones iníciales.

No nos cabe duda que la vía para derrocar la dictadura será la rebelión general del pueblo, los instrumentos se convierten en todas las expresiones de organización que se desprendan de la iniciativa popular, (asambleas de ciudadanos, comités, unidades familiares, etc.); en todo caso, lo relevante será la coordinación de las acciones; que, como punto de partida, debe ser la agitación en todos los escenarios y con todos los medios al alcance; desde los más artesanales hasta los más tecnológicos, es momento de gritar nuestra arrechera; es momento de expresar de que la dictadura no tiene pueblo, es momento de manifestar con firmeza que no hay pueblo rendido, de que estamos en resistencia, y, que llegado el momento pasaremos a la rebelión como ofensiva final.

“ABAJO LA DICTADURA”, se convierte en una consigna que articula muchas acciones individuales hasta convertirse en una acción de masas, Esta tarea es de todos, y no tiene edad ni condición social, religiosa, género, político o ideológico; en el mercado, abasto, centros comerciales, farmacias, transporte, paredes, casas de vecinos, etc. hay que trascribir y dejar el mensaje ABAJO LA DICTADURA; con tiza, marcador, bolígrafo, lápiz, carbón, papel reciclaje, cartón, etc.; en las cuentas de las redes sociales, cada quien, debe anunciar un mismo mensaje.

ABAJO LA DICTADURA es la consigna que debe cundir todos los espacios públicos como primera ofensiva de agitación de la resistencia contra la dictadura. ABAJO LA DICTADURA es la consigna que unifica la acción de todos los demócratas que aspiramos la libertad.

Abajo la dictadura!!!

A luchar hasta que nos sorprenda la victoria…

Es la hora de la rebelión!!!!

