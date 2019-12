Portillazos / Le sacan el C…

El hombre dio muestra de poco arrojo y falta de valor para principiar acciones, afrontar peligros o dificultades o soportar desgracias, no pasó de ser un divertimiento más de la pillería de un sector de la política nacional, se dedicó a anunciar fechas terroríficas para alcanzar su anhelada gloria, al final de su ocaso político sus aliados terminaron imputándolo de embaucador, estafador y hasta de ladrón.

Este 2019 fue la cúspide, la ruina, la debacle y ocasono solo de Juan Guaidó, sino también de Leopoldo López, Julio Borges, y otros bichitos de la oposición.

Guaidó, el mesías de Trump a quien unos voticos lo hicieron diputado dándole tremendos dividendos monetarios: se hizo multimillonario en menos de lo que espabila un mosquito en este 2019, se autojuramentó presidente y tuvo una cierta popularidad, que duró lo mismo que una flatulencia en un chinchorro. En su postrimería política sus aliados terminaron por sacarle el C…

DURO PUNTAPIE. Medios de comunicación globales informaron que el Departamento de Estado de EE.UU. no apoya a Guaidó individualmente, sino a la democracia venezolana. Esto es una tremenda sacada de C…, luego de apoyarlo enloquecidamente. Los gringos trataron de hacer control de daños diciendo que sí lo apoyan, pero no…. La verdad es que Trump no cree en Guaidó porque le prometió que tenía apoyo de la Fuerza Armada y lo que hicieron fue el ridículo con aquel golpe de Estado con unos plátanos verdes.

UN ACERRIMO ALIADO. El senador Narco Rubio o Marco Rubio, expresó sobre lo que pudiera ocurrir, en enero, durante la elección del nuevo presidente de la Asamblea Nacional (AN) en desacato, se mostró indiferente y frío a la sustitución de Guaidó. Dijo: “Vamos a respetar la decisión que haya a través del voto”, eso es una enormesacada de C…

OTRO LEÑAZO. El nuevo presidente de Argentina, Alberto Fernández, planea retomar relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro y sacarle el C… al usurpador presidente Juan Guaidó.

POLÍTICA DEL SUFRIMIENTO. Los partidos opositores en la AN niegan rotundamente aprobar un crédito para el sistema eléctrico del estado Zulia. La no aprobación de un proyecto a favor del sistema eléctrico es declararse enemigo de ese estado y por ende sacarle el C… al pueblo zuliano tan sufrido con las fallas eléctricas, esto se debe porque se tropiezan con una realidad de no querer reconocer que Maduro controla el gobierno.

PREFERIBLE EL MALO CONOCIDO. Una clara muestra del desastre de la oposición fue lo dicho por el exalcalde de Baruta Gerardo Blyde, quien advirtió que no hay tiempo para crear otro líder. O sea, que se debe apoyar a Guaidó a toda costa. Esto simplemente es sacarle el C… a la mayoría dentro de la oposición que claman por un cambio ante el bestial fracaso de Guaidó, quien es el resultado de una operación de marketing estadounidense. Blyde reconoce que no hay tiempo para crear otro monstruo político.

PIRUETAS POLÍTICAS. ¿Cuántas negociaciones se darán en el escenario político de aquí al 5 de enero? Guaidó va a hacer todo lo posible por quedarse conectado en la presidencia de la AN. Otros partidos y dirigentes van a tratar de sacarle el C…Pueden colocar a quien sea y eso no va a parar la debacle de la AN y de la oposición.

DURA REALIDAD. Guaidó convocó un montón de marchas, asambleas, concentraciones, plantón en las calles, protestas, etc., pero sus seguidores le sacaron el C…, todas fracasaron porque la asistencia fue, como ellos, muy escuálida.

OTRO BOFETÓN: Juan Guaidó, autoproclamado idiota de Venezuela ha recibido otro gran revés porque la popularidad también le sacó el C…

COMPLEJA REALIDAD. La disyuntiva se convierte en tragedia para la oposición, sus seguidores, militantes, amigos, aliados y simpatizantes apuestan por una salida a la crisis a través de elecciones, negociación política y rechazo de las sanciones, o, mejor dicho, medida coercitivas por parte del cruel e inhumano imperio gringo, mientras la alta dirigencia le saca el C…, a las bases y se niegan hablar sobre todo esto.

EL QUE CALLA OTORGA. El martes 10 de diciembre Juan Guaidó, le sacó el C… y evadió con un trabalenguas y volteando la mirada la pregunta de una reportera sobre la denuncia de corrupción y trampas que empañan a su amigo legislador, Freddy Superlano.

ÑAPITA. Los únicos que no le sacaron el C… a Guaidó fueron Los Rastrojos.

Politólogo Alex Vásquez Portilla