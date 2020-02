PORTILLAZOS ECONÓMICOS / Ahorcar económica y comercialmente a Venezuela

1. Con toda razón. 82 por ciento de los venezolanos rechazan las medidas económicas impuestas por Estados Unidos, porque, aunque lo nieguen sectores de la derecha nacional, sí afectan la calidad de vida del pueblo.

Solo 15 de cada cien venezolanos piensa que el ataque del presidente norteamericano Donald Trump, recae únicamente a los funcionarios públicos.

Un 83 por ciento de la población rechazó una intervención militar, y ochenta y dos ciudadanos de cada cien piden diálogo para resolver los problemas diplomáticos entre Washington y Caracas.

Para el Estado el bloqueo de Estados Unidos, implican una pérdida de 116 mil millones de dólares en materia económica.

Las importaciones públicas y privadas del país, por un período de seis años continuos, se han visto afectadas por las sanciones que son apoyadas por la comunidad internacional y la oposición nacional.

Fuente Hinterlaces.

2. Un agresor demente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le prometió al diputado opositor, Juan Guaidog, y a la desvalida oposición que iba a continuar “ahorcando” económica y comercialmente a Venezuela.

Al atacar a Rosneft y a Conviasa, dos acciones posteriores a la visita de Guaidog a EE.UU., Trump cumple con su promesa de ahorcar aún más al pueblo venezolano, porque ya a la oposición interna no le quedan más salidas.

El ahorco contra Venezuela por parte del desquiciado Trump se debe entender porque la apátrida oposición se jugó todas sus cartas: intento de invasión, magnicidio, golpe de Estados, pedir bloqueo en todas partes del mundo, y a pesar de todo este brutal asedio la economía venezolana parece reaccionar positivamente.

3. Son muy graves e inhumanas las consecuencias que padece el pueblo venezolano por las sanciones impuestas por el actual régimen alocado estadounidense a nuestro país.

Las pérdidas que han dejado estas acciones contra la nación son realmente monstruosas. Veamos: Han causado en una escabrosa disminución del ingreso petrolero de Venezuela, la que ha caído en un 90 por ciento, pasando de cerca de 42 mil millones de dólares en el año 2013 a 4 mil millones de dólares en el año 2018. Y todavía uno escucha sectores opositores culpando a Maduro y a su gobierno como únicos responsables de este descalabro.

Sigamos sumando. Estas acciones de terrorismo económico del loco Trump han generado pérdidas al país que ya superan 120 mil millones de dólares. A esto se suma el despojo de valiosos activos de la República y el bloqueo de recursos de los venezolanos en el exterior. No es ninguna pelusa.

Esta es una manera de comprender que es el pueblo venezolano es el más afectado por estas acciones gringas contra nuestro país, y no como dicen ciertos opositores, que estas agresiones solo afectan a los funcionarios públicos, al presidente Maduro, a Cabello y a sus ministros o al alto mando militar.

Nadie puede ignorar que estas agresiones contra Venezuela ocasionan rigurosas lesiones sociales al pueblo venezolano, afectando categóricamente toda la escala de sus derechos humanos.

4. Voces opositoras sensatas. El economista opositor y personalidad de redes sociales, Luis Oliveros, se refirió en su cuenta de Twitter a los rumores acerca de un posible bloqueo marítimo contra el país y reflexionó acerca de la ineficacia para lograr un cambio de gobierno en Venezuela, tomando como ejemplo lo acontecido en Cuba.

De acuerdo con su opinión, “apoyar eso (el bloqueo marítimo), viviendo en Venezuela o teniendo familia en el país, es un sinsentido”, según él, las acciones emprendidas por el gobierno estadounidense orientadas a forzar la salida del presidente Nicolás Maduro del poder, no se traducen necesariamente en “un cambio de régimen”, tal y como ha sucedido en el caso de Cuba, que ha soportado más de 60 años de sanciones, sin que ello implique un cambio de orientación política importante…

Asimismo, Oliveros se pregunta: “¿Cuánto tiempo es prudencial esperar para evaluar las sanciones? Por ejemplo: pasan 3-5 años y Venezuela sigue sancionada sin cambio político, ¿vamos a seguir pidiendo paciencia? ¿Celebrando éxitos? ¿O simplemente nos damos cuenta que fue un error?”, con lo que se devela que, contrariamente a lo que pretende vender la oposición guaidosista, no todos los opositores ven en sus acciones antipatria, acciones positivas, ni siquiera en el largo plazo. Más claro no canta un gallo. Léanlo muy bien, son opiniones de un opositor no de un chavista.

Lo que si parece cierto y palpable es que la oposición comienza a sufrir las consecuencias de estas agresiones contra Venezuela, allí vemos a un Guaidog contra las cuerdas, dando pancadas de ahogado con su gira internacional.

Politólogo Alex Vásquez Portilla