PORTILLAZOS DEL HUMOR / Vamos a reír

La columna Portillazos del Humor, escrita por Alex Vásquez Portilla, presenta una serie de ocurrencias para liberar el estrés y en estos tiempos complejos, poder decir: Vamos a reír

MATAMOSCAS

Una mujer encuentra a su marido con un matamoscas en la mano:

– ¿Qué haces?

– Matando moscas.

– ¿Y has matado alguna?

– Sí, 3 machos y dos hembras.

– ¿Y cómo sabes si son machos o son hembras?

– ¡Porque 3 estaban en el vaso de cerveza y 2 en el teléfono!

HOSPITAL GALLEGO

En el hospital gallego, una madre le pregunta al médico:

– Doctor, ¿cree usted que mi hijo perderá el ojo?

El médico responde:

– Si lo pierde es porque le da la gana. Yo se lo envolví en un pañuelo.

GRASA INÚTIL

Dos amigas conversando

– ¿Sabes que María se ha deshecho de 80 kilos de grasa inútil?

– ¿Ah, ¿sí? ¿Y cómo lo ha hecho?

– Se ha divorciado

JAIMITO

– Profe, ¿Un ratón y un perro pueden tener un hijo?

– ¡Noo, Jaimito! ¿Quién te dijo eso?

– Mi mamá dijo que la rata de mi papá tuvo un hijo con la perra de enfrente.

EXUBERANTE RUBIA EN AVIONETA

Esta es la historia de una exuberante rubia que volaba en una avioneta, sentada junto al piloto. Éste, tiene un ataque al corazón y muere.

La rubia toma la radio y hace una llamada de auxilio:

– ¡May Day! ¡May Day! ¡El piloto tuvo un ataque al corazón y está muerto! ¡Por favor, ayúdenme…!

Enseguida una calmada voz se oye en la radio:

– ¡Este es el Controlador de Tráfico Aéreo, la escucho fuerte y claro! Yo la guiaré y le ayudaré a regresar a tierra.

Ahora, respire profundo… sólo necesito que me dé su altura y posición.

Ella le contesta:

– ¡Mido 1,72 y estoy sentada!

– ¡OK…! Entonces, repita conmigo: Padre Nuestro… que estás en el Cielo…

EL HIJO CIRUJANO

Un hombre está en la mesa de operaciones, previo a ser operado por su propio hijo, el cirujano.

El padre dice:

– Hijo, hazlo sin ningún tipo de presión, con tranquilidad, y todo saldrá bien, piensa únicamente en que si algo me pasa a mí, tu madre ” irá ” a vivir contigo…

DE BORRACHOS

Entra un borracho en una comisaría:

– ¿Podría ver al que robó en mi casa ayer?

– ¿Y para qué lo quiere ver?

– Para saber cómo entró sin despertar a mi mujer.

EL CARNICERO

– ¡Mamá, mamá, llegó el carnicero!, ¿tienes dinero para pagarle o tengo que ir a jugar afuera otra vez?

DIFERENCIA

– ¿En qué se diferencian una “boda” y un “divorcio”?

– En que en la boda todo es “arroz” y en el divorcio todo es “paella”.

CONSULTA MÉDICA

Va un viejito a la consulta del médico y le dice:

– Mire doctor, tengo una novia jovencita y me quiero casar, pero yo cuando voy por el 1ro, voy bien. Cuando voy por el 2do empiezo a fatigarme. En el 3ro me dan calambres y escalofríos, y en el 4to me desplomo

Y le pregunta el doctor, asombrado:

– Pero usted, ¿qué edad tiene?”

-Pues 87 años.

– Y a su edad, ¿qué más quiere?

– ¡Pues llegar al quinto piso, que es donde vive ella!

Politólogo Alex Vásquez Portilla