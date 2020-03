PORTILLAZOS DEL HUMOR / Para reírse en cuarentena

Hay que reírse de la vida antes de que ella se ría de nosotros.

EL CHAMPÚ

Un gallego le dice a otro:

– Oye Manolo pásame otro champú

– Pero si ahí en el baño hay uno

– Sí hombre, pero este es para cabello seco y yo ya me lo he mojado.

———————————————

INDISCRETA

– Carmen, ¿estás enferma?

Te lo pregunto porque he visto salir a un médico de tu casa esta mañana.

– Mira, vecina estrépita, ayer por la mañana yo vi salir a un militar de la tuya y no estamos en guerra, ¿verdad?

———————————————

SOLUCIÓN

-Una señora va a sacar el pasaporte. El funcionario en turno le pregunta:

– ¿Cuantos hijos tiene, señora?

– Diez.

– ¿Como se llaman?

– Bernardo, Bernardo, Bernardo, Bernardo, Bernardo, Bernardo, Bernardo, Bernardo, Bernardo y Bernardo.

– ¿Todos se llaman Bernardo?

– ¿Y cómo le hace para llamarlos cuando, por ejemplo, están jugando todos afuera?

– Muy simple, grito Bernardo y todos entran.

– ¿Y si quiere que vayan a comer?

– Igual. Grito Bernardo y todos se sientan a comer.

– Pero si usted quiere hablar con uno en particular, ¿cómo le hace?

– Ah! En ese caso, lo llamo por su apellido.

———————————————

VIUDAS

Se encuentran dos viudas en un cementerio una muy feliz limpiando la lápida de su marido y cantando como loca.

La otra muy triste a llanto tendido.

Al rato, la desconsolada mira a la contenta y le pregunta:

– Ay, señora, ¿cuánto tiempo hace que enviudó?

– Seis meses – respondió en tono alegre la otra.

– ¿Y como hace para estar tan feliz si yo llevo 3 años y no he podido superar esta pena?

– Ay mijita! ¡porque después de muchos años, es la primera vez que se DÓNDE está y QUIÉN se lo está COMIENDO!

———————————————

UNA COPA DE MAS

– Doctor, me siento mal, todo me da vueltas, además me arde el corazón.

– Mire señora, en primer lugar, no soy doctor, soy cantinero, usted no está enferma está borracha y en tercer lugar no le arde el corazón, tiene un seno en el cenicero.

———————————————

Esto es un ladrón recién salido de los juzgados y le llama su mujer:

– Pepe, ¿qué te han dicho?

– Pues me han dicho que 3 años de cárcel o 100.000 dólares.

– No seas tonto Pepe, ¡¡coge el dinero!!

———————————————–

– Estoy leyendo un libro nuevo que se llama «La honestidad y otros valores»

– Que bueno, ¿dónde lo compraste?

– Lo robé de la librería de la esquina

————————————————

Entra un borracho en una comisaría:

– ¿Podría ver al hombre que robó ayer en mi casa?

– ¿Y para qué lo quiere ver?

– Para saber cómo entró sin despertar a mi mujer.

—————————————————

Después de medio siglo de matrimonio, él se muere, y al poco tiempo después, ella también y se va al cielo.

En el cielo, ella encuentra al marido y corre hasta donde él y le dice:

– ¡Amor mío! ¡Que bueno encontrarte!

Y él responde:

– ¡No me vengas con esas! El contrato fue clarito: ¡Hasta que la muerte los separe.

Politólogo Álex Vásquez Portilla