PORTILLAZOS DEL HUMOR / Para reírse en cuarentena (II)

😃 La Toña le dice a su amiga: ¡Muérete de envidia! Me regalaron una lavadora y creo que fue Lady Gaga – ¿Y cómo sabes? -Pues porque la caja decía LG.

😂 Venancia, ¡¡¡Ya sé porque estoy engordando, es el champú!!! Hoy me di cuenta de que en el envase dice «para dar cuerpo y volumen»; así que desde hoy empiezo a bañarme con jabón lavaplatos, que dice «disuelve la grasa, hasta la más difícil»

😁 – María Ester: ¿Sabes quién fue Juana de Arco? – Pues, una drogadicta; – ¿De dónde sacaste eso mija? -Pues del libro, dice que murió por heroína.

😂 – Señorita Justa: ¿Qué opina usted del Papanicolau? Responde: Sinceramente me caía mejor el papa Juan Pablo segundo.

😄 – Gloria dice: Me dijo el doctor que me tomara 3 muestras de orina, pero nada más me tomé 2, ¡¡¡¡sabe horrible!!!!

😅 – ¿Qué opinas sobre las hipotecas, Josefa? – Bueno me parece una excelente idea que los hipopótamos tengan donde bailar….

😂 – ¿Maruja viste el Señor de los Anillos? – Sííí, pero no le compré nada….

😂 Dice Toña: – ¿Qué pasa con el facebook? Me dice «su clave es incorrecta», entonces pongo «incorrecta» pero ¡no abre!!!

😂 Un cura en la iglesia dice: – Hoy confesaré a todas las devotas. Se levanta Gertrudis y pregunta: – y las que vinimos en sandalias… ¿cuándo nos toca?

😆 – Josefa sale corriendo y grita: – «Auxilio, me robaron mi camioneta». Un señor se acerca y le pregunta… – ¿4 x 4? – Mmmmmm… 16… pero ahora ayúdeme, ¿sí?

😂 – Señorita Jesusa: – ¿Qué opina usted sobre la gelatina? – Bueno en realidad no sé qué decir. En mi escuela sólo conocí la «Y» griega y la «I» latina, pero la «G» latina nunca supe de ella, a lo mejor no fui ese día a clases.

😄 – Señorita Josefa… ¿Le corto su pizza en 4 o en 8? – En 4 nomás, no creo que me coma 8 pedazos.

😁 – Dígame Verónica ¿A qué corresponde esta fórmula química H2O+CO+CO – Bueno, tampoco soy tan bruta ¿no?, pues eso es agua… de coco…

😁 Hablando en serio. les digo que tenemos que tomarnos la cuarentena con calma, hay gente que se está volviendo realmente loca al estar encerrada. Justo se lo estaba comentando hace un rato al microondas y a la tostadora mientras nos tomábamos un café, y los tres estábamos de acuerdo.

A la lavadora ya no le cuento nada porque a todo le da vueltas y a la nevera la noto muy fría y distante.

Ahh se me olvidaba, he dejado de intentar hablar con la plancha, porque se calienta por nada. 🤣🤣

Politólogo Alex Vásquez Portilla