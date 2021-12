PORTILLAZOS / Basta de gobierno interino

Procuran continuar con el saqueo, desfalco y el robo descarado de los recursos y bienes de todas y todos los venezolanos, por parte de una clase política inescrupulosa y separada de los intereses nacionales.

Los y las venezolanas, debemos rechazar de manera categórica las palabras publicadas por el pseudoembajador de los Estados Unidos para Venezuela, James Story, a través de las cuales este enemigo de Venezuela envió felicitaciones al denominado “parlamento paralelo” de la oposición, por sus presuntos “esfuerzos en buscar una solución democrática” en nuestro país.

Llegará el día que en Venezuela se impondrá la justicia y tendrán que rendir cuentas ante nuestro pueblo Juan Guaidog y su pandilla de ladrones.

En el tuit de Story debemos destacar esta perlita: reconoce la “vigencia” de la Asamblea Nacional de 2015 y del militante ultraderechista Juan Guaidog como supuesto “presidente interino” de Venezuela.

Según este gringo “Seguimos reconociendo la vigencia de la Asamblea Nacional de 2015 y del presidente interino Juan Guaidog. Volver a las negociaciones en México es el mejor camino”, señaló el pseudoembajador.

Esta declaración se derivó de la aprobación de la continuidad de la supuesta “Asamblea Nacional legítima” de Guaidog, tras la modificación del “estatuto de transición” en primera discusión por parte de su ilegitima Asamblea Nacional.

Pero no todo es color de rosas para Guaidog y su combo de pillos, porque no representa a los venezolanos un sector opositor no lo quiere.

Se trata del movimiento de derecha “Soy Venezuela” que emitió un comunicado en el cual le pide a Juan Guaidog que “cese en sus funciones” y dé paso a un nuevo liderazgo opositor, en vista de que ni él ni los partidos políticos que lo acompañan “representan a los venezolanos”.

“Ha llegado la hora de que tanto los miembros de la Asamblea Nacional como los integrantes del gobierno interino cesen sus actuales funciones y, si así lo consideran pertinente, se sumen a la ruta que decidamos los venezolanos”, dice la declaración pública de este grupo opositor.

De esta forma, el movimiento se pliega a la propuesta de la dirigente de la ultraderecha, María Corina Machado, quien hizo un llamado para que los opositores elijan a su líder a través de un proceso electoral.

“Soy Venezuela respalda la propuesta que María Corina Machado y otros venezolanos han expresado acerca de la necesidad de una nueva dirección política honesta, responsable y eficiente que nos conduzca a la liberación de Venezuela”, dice un comunicado publicado en sus redes sociales.

Para esta organización, Guaidog no logró lo que consideran el primer objetivo de la Transición y es el supuesto “cese de la usurpación”.

Asimismo, el documento, en el cual no aparece ninguna firma ni un vocero visible, se señala que, en 2019, Machado recomendó a Guaidog avanzar en la concreción del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, con el objetivo de “intensificar esfuerzos políticos y diplomáticos” para que los 16 Estados firmantes de dicho tratado injerencista lograran la intervención contra Venezuela, “incluyendo el empleo de la fuerza (militar)”.

“Soy Venezuela” indica, que Guaidog también ignoró la propuesta de debatir ante la Asamblea Nacional de 2014 el envío de “una misión militar con fines humanitarios y liberadores”.

Otra agrupación opositora le da su tatequieto a Guaidog

La organización Vente Venezuela anunció a través de su cuenta Twitter que retirará su apoyo al llamado seudogobierno interino, que dirige Juan Guaidog y que cuenta con el apoyo del régimen de Estados Unidos.

En un mensaje publicado en la citada red social se destaca que la decisión fue tomada por la Junta Federal del partido y entrará en vigencia en enero del próximo año.

“Vente Venezuela, en Junta Federal, decidió hoy 27 de diciembre que no respaldará la continuidad del Gobierno Interino a partir del 5 de enero de 2022. Su ruta se agotó y perdió el objetivo único que tenía: articular la liberación de Venezuela”, refiere el tuit.

En otra publicación se indica que “es el momento de constituir una nueva dirección de las fuerzas democráticas del país. Nos enfocaremos en la propuesta ciudadana de elección popular para renovar el liderazgo, y para ello vamos a trabajar con todos los venezolanos y organizaciones políticas y civiles”.

Politólogo Alex Vásquez Portilla, especial para El Tubazo Digital.