PORTILLAZO QUISQUILLOSO / 12 razones para que el lacayo pida perdón

1. No hay país latinoamericano que en los últimos años haya resistido tantas agresiones asestadas por potencias imperiales con la conchupancia o contubernio de Guaidog y otros líderes de la oposición fascista y violenta criolla como Venezuela.

2. Guaidog y la oposición pro gringa es corresponsable junto con el malandrín imperio yanqui y demás países agresores de campañas de medios de comunicación de deslegitimación, golpes de Estado, desconocimientos de elecciones, intentos de magnicidio, actos terroristas, tentativas de invasión paramilitar y militar, sabotajes masivos de bienes y servicios públicos, conspiraciones diplomáticas, bloqueos criminales, presidentes autoelegidos, robo de depósitos y bienes públicos en el exterior.

3. La agresión y derrocamiento del gobierno de Venezuela tiene su fundamento por parte del sanguinario imperio gringo, con anuencia de la oposición que lidera Guaidog y otros vende Patria, en apoderarse de recursos naturales que comprenden la quinta parte de los hidrocarburos del planeta, la segunda reserva de oro, inagotables yacimientos de hierro, coltán, uranio, biodiversidad y agua dulce.

4. El estafador, ladrón, tramposo y cruel imperio de los Estados Unidos, en complicidad con Guaidog y demás actores opositores, desató contra Venezuela fraudes, timos y dolos que llama incorrectamente “sanciones”: congeló 15 mil millones de dólares en depósitos en bancos del exterior, se apoderó de las refinerías CITGO, que valen más de 12 mil millones de dólares, y diversos bancos por su cuenta retuvieron depósitos en oro y divisas.

5. En Venezuela más del 85% de las empresas son privadas, y en complicidad con páginas web extranjeras que asignan tasas de cambio absurdas entre la moneda nacional y el dólar, han disparado una mortífera hiperinflación irrespetando los precios “acordados” con el gobierno.

Por esa complicidad entre páginas web foráneas y empresarios el bolívar se ha devaluado 40.276.179.416% desde enero de 2013 hasta fines de 2018.

6. Desde principios de 2018 el brutal, cruel e inhumano imperio estadounidense, con la complacencia de Guaidog y todo el combo de dirigentes opositores, suprime las compras de petróleo venezolano, que representaban el 35,6% del total de la producción, consigue mediante amenazas que países como la India suspendan sus adquisiciones y que las instituciones de crédito nieguen sus préstamos o eleven desproporcionadamente los intereses de éstos. Un desabastecimiento programado logra desaparecer de los anaqueles los bienes no perecederos y por tanto acaparables, tales como artículos de limpieza personal, medicinas, alimentos procesados, repuestos y maquinarias.

7. El informe de Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs Economic Sanctions as Collective Punishmen: The Case of Venezuela, cuantifica los efectos del bloqueo en unas 40.000 muertes. Todo gracias al monstruoso y feroz imperio gringo con la anuencia de Guaidog y la alta dirigencia opositora. Por ende, los efectos de las sanciones son profundos y muy graves.

8. El Bloqueo de EE.UU. contra Venezuela ha ocasionado pérdidas a la industria petrolera estimadas en más de $20 mil millones, una cantidad equivalente al aporte que dejaría el Canal de Panamá al Tesoro Nacional de ese país durante los próximos 12 años. ¿Y Guaidog?, bien gracias.

9. EE.UU. ha emitido contra Venezuela más de 150 medidas coercitivas entre 2017 y 2019, esto equivale a una medida unilateral cada 4 días en contra del pueblo venezolano. Algunas solicitadas por Guaidog y su combo de lacayos.

10. Con el Bloqueo de la importación de alimentos que impuso EE.UU. a Venezuela, se obstaculiza la distribución de 60 mil toneladas de alimentos subsidiados que mensualmente realiza el Gobierno venezolano en sectores vulnerables. Y Guaidog incrimina al gobierno de esta tragedia.

11. El Bloqueo de la importación de alimentos que impuso EE.UU. a Venezuela afecta a 6 millones de familias que mensualmente estaban recibiendo productos de la cesta básica a precios subsidiados. Y Guaidog hace mutismo.

12. Durante los primeros dos años del Bloqueo que EE.UU. impuso a Venezuela en 2014, en 60% cayó el aporte que la industria petrolera realizaba para atender planes sociales: De 26 mil millones bajó el aporte a menos de 11 mil millones de dólares. Guaidog y su caterva son cómplices de esto

Politólogo Alex Vásquez Portilla