PORTILLAZO ESPECIAL / Q.e.p.d.

Guaidog se encontraba en la orillita del barranco desde hacía mucho tiempo y el hombre parece que no se había dado cuenta, así lo percibimos desde la mitad del año 2019, y cuidado si no antes.

Su primera metida de pata fue aquel acto insólito de auto juramentarse presidente encima de una tarima en un acto político de calle, a partir de allí comienza una seguidilla de errores, desacierto, escándalos de corrupción, vínculos con paramilitares colombianos, perdida de apoyo popular y mucho desencanto internacional de los pocos países que le brindaron apoyo, todo esto y mucho más lo condujeron a su prematura muerte política.

Así culmina el cese de la usurpación de Guaidog. Sentido pésame.

Guaidog se encontraba en terapia intensiva y de repente aparece el diputado José Brito que decidió quitarle el respirador artificial cuando anunció una rebelión de los diputados opositores que suman, según él, 70 parlamentarios, que no querían reelegir a Guaidog como presidente de la Asamblea Nacional.

Consumada la rebelión. El 5 de enero la Asamblea Nacional estrena nueva directiva, encabezada por el diputado Luis Parra, integrante de Primero Justicia.

El diputado José Brito, quien ha estado en contra de la reelección de Guaidog desde que se destaparan las ollas de corrupción relacionadas por todas partes con el ahora expresidente de la AN, habría propuesto a Luis Parra.

“Guaidog abandonó “por completo la gestión parlamentaria” para dedicarse “a consolidar una estructura de poder personal”, su gestión al frente del Legislativo se caracterizó por su “incompetencia, incapacidad y desmedidas ansias de poder”, expresó Brito.

Este contraataque a Guaidog no es sorpresivo, pues este habría perdido el liderazgo desde las filas de sus propios compañeros legisladores hasta sus seguidores del pueblo, que no le perdonan los actos de corrupción con la supuesta ayuda humanitaria y sus vínculos con Los Rastrojos.

Juan Guaidog tenía montada una trampa para reelegirse presidente de la AN, en desacato, debido a que se permitiría que parlamentarios que se encuentran autoexiliados puedan votar de manera electrónica.¡Qué locura!

El Bloque de la Patria y diversas fracciones de la derecha en la AN, denunciaron las pretensiones de Guaidog de modificar las normas internas del parlamento para permitir que los diputados que huyeron del país por estar incursos en diversos delitos pudieran votar desde el exterior, y de esta manera poder ser ratificado en el cargo.

Dicho cambio se concretó el pasado 17 de diciembre. Dos días después el Tribunal Supremo de Justicia declaró la nulidad de dicho cambio.El magistrado Juan José Mendoza manifestó que “no existe ningún parlamento virtual en el mundo, todos tienen sede física”.

La rebelión contra Guaidog se inicia cuando violentaron un acuerdo que establecieron los partidos y fracciones de la derecha a comienzos del año 2016, y en el que se establecía que la presidencia sería rotatoria, en esa oportunidad se estableció que para el período 2020 la jefatura estaría en manos de las fracciones minoritarias, mientras que la primera vicepresidencia sería para Primero Justicia y Voluntad Popular se quedaría con la segunda presidencia.

No les cuadran las cuentas. Circula un video que captó el 5 de enero el momento en el que un grupo de parlamentarios de la Asamblea Nacional (AN) en desacato, que apoyan a Juan Guaidog, planifican qué hacer ante la falta de votos para que este fuera reelecto como presidente de la instancia legislativa. En el mismo la diputada zuliana Nora Bracho, gira instrucciones a sus colegas sobre las acciones a tomar.

Juan Guaidog no entró a la sesión de la AN porque no contaba con los votos necesarios para ser reelecto como presidente del Parlamento en desacato.

Es la primera vez que un presidente que esperaba ser reelecto no se presenta y que en la oposición se evidencia con claridad la fisura grave que existe.¡La procesión la llevan por dentro!

Recogiendo los vidrios rotos. En la tarde del 5 de enero, se instaló la otra junta directiva de la Asamblea Nacional en la que ratifican a Juan Guaidog como presidente de dicho ente legislativo. Con la presencia de algunos diputados opositores, y presidida la sesión por Guaidog, la diputada Delsa Solorzano propuso la directiva que presidiría la AN para el periodo 2020 – 2021.

Así funciona esta gente. No conforme con tener, no uno sino dos, Tribunales Supremo de Justicia ilegitimo en el exterior, una fiscal del Ministerio Público prófuga de la justicia en el exilio, ahora pretenden estrenar una Asamblea Nacional ficticia, la que apoyará el sanguinario imperio gringo.

Duro golpe a los gringos. La embajada virtual de Estados Unidos en Venezuela ante esta nueva derrota para ellos, aseveró lo siguiente: “Lo que el régimen está haciendo ahora en la Asamblea Nacional va completamente en contra de la voluntad del pueblo y de las leyes que gobiernan el proceso. La democracia no puede ser intimidada”.

Politólogo Alex Vásquez Portilla