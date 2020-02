Oldman Botello / Rumbo Sur

AHORA los hermanos de la costa de Aragua en sus 50 y tantos kilómetros han comenzado a pelear por el viejo asunto del límite entre Chuao y Costa de Maya con relación a la pesca.

Es incomprensible que los de Maya no permiten que se pesque en su territorio, como si el mar no fuera de todos. Deberían zanjar las autoridades el problema antes de que asuma características alarmantes. Los pescadores de Chuao alegan que ellos viven de la pesca que les da el sustento y no del cacao. “El cacao no nos mantiene” dicen los pescadores del centro poblado más antiguo de Aragua.

NUEVAMENTE Villa de Cura estuvo alarmada por los gases de productos químicos de la antigua empresa Sefloarca, productora de semillas que ya no existe pero quedaron emanaciones que ahora florecieron por un incendio al parecer provocado.

Hace cerca de quince años lo comentamos en esta columna cuando hubo una intoxicación masiva que provocó problemas respiratorios, estornudos, tos y se comprobaron irregularidades de la empresa de semillas, lo que hizo que abruptamente el dueño de ella, el magnate canario Artimiro Marante abandonara el país hasta el sol de hoy.

La planta está inactiva, desvalijadas sus instalaciones y al parecer el terreno ya tiene dueño o varios dueños ilegítimos. Lo peor es que ningún medio de comunicación de Aragua se dio por notificado de la novedad que dejó a muchos intoxicados en el Hospital Rangel y otros centros asistenciales. O tal vez no les pareció noticioso. No hay viáticos para el interior del estado.

MAS DE DOS TONELADAS y media de cemento adquirió la Gobernacion de Aragua por un valor de 3.000 petros, más 2.478 metros cúbicos de concreto. Con ese cemento se procederá a desarrollar obras en el sur y en la costa de Aragua, formando parte de la misión Venezuela Bella que ha dado un nuevo rostro a los pueblos de Aragua, comenzando por varias iglesias y plazas.

Ya era hora que le dedicaran un espacio en el presupuesto a los irredentos pueblos del sur de la entidad.

CINCUENTA años de fundada está cumpliendo la Escuela de Artes Plásticas y Aplicadas Juan Lovera de San Fernando de Apure. La institución ha formado a numerosos artistas vocacionales para el dibujo, la pintura, la escultura, cerámica, etc.

Varios actos y exposiciones se han organizado para celebrar el aniversario de la escuela Juan Lovera.

UN CONVERSATORIO sobre la personalidad de Ezequiel Zamora se realizó en la Escuela de Historia de la Unerg en Calabozo y en el cual participaron las profesoras Mirla Arveláez, Lilian Quiñones y Wilmer Torres quienes se refirieron a la trayectoria del General del Pueblo Soberano, como lo llamaron en San José de Tiznados en 1846. Igualmente se realizó un taller sobre La oratoria para el discurso histórico que fue dictado por la Dra. Ledys Lima, Decana de Humanidades de la Unerg-Calabozo.

LA VÍA DE COMUNICACIÓN para ingresar al asentamiento campesino El Chino está cada día peor, perjudicando a los numerosos agricultores que por allí extraen los rubros producidos en la zona. Sería bueno que la Alcaldía de San Sebastián y una parte que corresponde a Zamora procedieran en consecuencia antes de que vuelva la temporada lluviosa.

FUE ELECTO Individuo de Número de la Academia de la Lengua el escritor y crítico literario Roberto José Lovera de Sola. Recordamos que hace algunos años fue a Villa de Cura a pronunciar el discurso de orden en recuerdo del notable villacurano profesor Augusto Mijares y allí se bautizó un libro de su autoría con la biografía del autor de El Libertador.

ROBERTO ES OTRO CARAQUEÑO integrante de la Academia. La provincia, que tiene numerosos miembros correspondientes, no es tomada en cuenta. Son como un cero a la izquierda. Se despachan y se dan el vuelto. Aunque varios académicos numerarios son nativos del interior pero residen en Caracas o su Área Metropolitana.

UNA ORGANIZACIÓN CIVIL introdujo una solicitud de revocatorios para varios alcaldes venezolanos, entre los cuales hay dos de Aragua, los de San Casimiro y Camatagua, Eiling Celis y Yamir Granadillo respectivamente y el de Achaguas (Apure), José Gregorio Guevara.

El CNE admitió todas las solicitudes y se procederá ahora a lograr el número de firmas necesarias para que se vayan muy largo al carrizo por ineficientes y otras cosas. Pero faltan muchos, de los cuales en Aragua recordamos al desaparecido Alcalde de Barbacoas.

HAY QUE SER AGRADECIDOS y este columnista tiene el gusto de manifestarlo por los casi 500 mensajes de felicitación recibidos por Internet (Facebook y correo) desde el 5 de febrero y aún llegan, por nuestra fecha natalicia. Se siente honrado por las palabras de aliento en la obra que venimos realizando.

Gracias mil a todos mis amigos, amigas, ex alumnos, colegas y a todos a quienes tenemos cerca o nos saludaron sin conocernos. Como decía la catequista villacurana de Apure doña Adela Arévalo: Dios os pague.

LA ÚNICA OBRA que ejecutó el gobierno del general López Contreras en Maracay fue la cárcel pública en Alayón, ese era su nombre. Siempre ha sido un lunar, un quebradero de cabeza para las autoridades. La última “cosecha” fueron seis víctimas, entre ellas dos mujeres. Motivo: el dominio del recinto carcelario.

El apellido del general Juan Evangelista Alayón, de Parapara y gran amigo de Joaquín Crespo que lo trajo a Maracay, se había dignificado asignando su nombre a una urbanización en 1949-50, pero con la cárcel de 1936-37 ha sido un baldón para ese apellido notable en el Guárico central.

A COMIENZOS de la semana pasada fue llevado hasta su última morada en su pueblo natal, el Cronista de Guayabal-Cazorla, estado Guárico, profesor don José Solórzano, que tuvo una destacada trayectoria como profesional de la docencia y también como historiador. Presentamos nuestras condolencias a su honorable familia y para él descanso eterno.

