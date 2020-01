Máximo Blanco / No basta pedir perdón

Leo las noticias sobre la gira de Guaidó. Y no dejo de pensar en la frase de Teodoro….¿por qué no cambian ?

No se entiende como, después de un año de fracasos , muchos lideres aún siguen proponiendo como primer pasó, para el cambio político, la salida del usurpador.

Tarea que sólo será posible si maduro renuncia, si se produce un golpe de estado, si se realiza una invasión o si se lo lleva por delante una insurrección popular. Y ninguna de estas opciones se ven en el horizonte.

Hoy los aplausos que los principales líderes del mundo le brindan a Guaidó, apuestan a una salida electoral.

Los compromisos apuntan a presionar a Maduro para obligarlo a que se realicen unas elecciones libres en Venezuela.

Y es evidente ,que para colocar al régimen contra la pared, y llevarlo a ese proceso electoral, además del respaldo internacional, es esencial que la oposición tenga la capacidad de movilizar orgánicamente a la mayoría de la población .

Y esa es una debilidad que tenemos. Los partidos hoy están raquíticos; de dirigentes, militantes y simpatizantes.

Por qué no le hacen caso a lo que proponen todos los países. Por qué no ir al seno del pueblo a movilizarlo y organizarlo para esa tarea: sacar a Maduro con el arma del voto.

A la gente hay que decirle la verdad. No basta pedir perdón. Hay que rectificar. Me complugo que Capriles haya comenzado esa reflexión. No hay dudas, el cambio, esencialmente, es una tarea de los venezolanos.

Máximo Blanco