La Torre de Babel / Leonardo Ruiz Pineda: Ícono de la resistencia adeca

Este año se está cumpliendo 68 años del vil asesinato, en San Agustín del Sur, Caracas; del Dr. Leonardo Ruiz Pineda; concretamente, el próximo 21 de octubre.

Ese acto fue, un suceso terrible, para la causa democrática de Venezuela, en 1952. Todo el país se conmociono. Todo el continente americano se estremeció con la infausta muerte, del hombre que liderizaba la lucha civil contra la ignominia de la dictadura militar del siniestro general Marcos Pérez Jiménez.

Ocho años después, su amigo y paisano, el historiador, Dr. Ramón J. Velasquez, dice: » Con paciencia indígena, sutilmente, ha ido tendiendo una inmensa telaraña en la cual ha de caer la gran mosca de la tiranía y para detenerlo en su marcha inexorable el despotismo no encontró barrera distinta al arma homicida… En la noche turbia de octubre, como en el reto supremo de la más sangrienta religión los oscuros asesinos entregaron a la patria, transfigurado y definitivo, un héroe y un camino »

(Ramón J. Velasquez: » Semblanza» publicada en el libro autobiográfico, » Ventanas Al Mundo ‘‘, de Leonardo Ruiz Pineda. Págs. 18 y 19. Editorial Arte. Caracas. 1960).

¡Claro! Que los sicofantes de la dictadura; lejos de volver polvo cósmico, la figura mortal del adalid de la libertad; su injustificado crimen arropó de heroicidad al líder odiado y perseguido, por las hienas del terror y su muerte los persiguió y los derrotó ocho años después.

Que el crimen malhadado, abrió un camino, tal como lo afirmara, el Dr. Ramón J. Velásquez; sin duda alguna, que así fue. Ahí está la verdad inconcusa, de que Acción Democrática, lejos de desfallecer en el camino, por las terribles bajas sufridas; supo erguirse ante la crueldad devastadora, que arrasaba con vidas, con honras y bienes espirituales y morales.

Por la vía de la analogía; yo pudiera pensar hoy, que el liderazgo histórico, de lo que fue la vanguardia de lucha de Acción Democrática, en esa hora; repitieron aquello que hicieron los marcomanos frente al general romano Marco Aurelio; esto es, derrotaron sus leones, que amenazaban con despedasarlos.

Comenta el filósofo español, José Ortega y Gasset, en su estupendo libro» Meditaciones Del Quijote’’: “…contra los marcomanos hecho Marco Aurelio por delante de sus soldados los leones del circo. Los enemigos retrocedieron espantados. Pero su caudillo, dando una gran voz, les dijo: » No temáis! Son perros romanos! » Aquietados los temerosos se revolvieron en victoriosa embestida » (José Ortega y Gasset: » Meditaciones Del Quijote » . págs. 26 y 27. Aguilar Editor, colección Crisol Literaria. México. 1976).

Y, eso fue lo que hizo el partido. Se revolvió contra la canalla asesina y fue construyendo palmo a palmo la gran victoria en 1958. Porque como muy bien lo dejó asentado Ortega y Gasset: » El amor combate también, no vegeta en la paz turbia de los compromisos…» En » Meditaciones Del Quijote ‘‘, el filósofo español, nos habla, que: » El hombre rinde al máximum de su capacidad cuando adquiere plena conciencia de sus y circunstancias (Pág. 40).

Creo, que Leonardo Ruiz Pineda, recorrió ésta experiencia y fue tocado en lo profundo de su condición de luchador social y político militante.

A él le tocó resolver esa suerte de dilema: » Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo » (José Ortega y Gasset: » Meditaciones Del Quijote. Pág. 50) Ruiz Pineda, decidió, a plena conciencia de que exponía su vida y su ofrenda sirvió para salvar la circunstancia del pueblo venezolano; que en definitiva era también su circunstancia.

Hay gente que pretende ser más papista que el Papa. Leonardo Ruiz Pineda, muere por la defensa de sus principios y por la reivindicación de la soberanía popular.

Dejo tres consideraciones formuladas por nuestro héroe civil; con la esperanza, de que los talibanes del voto, reflexionen en torno a esas formulaciones.

Dice, Leonardo Ruiz Pineda: » Cuando se pueda hacer el balance de nuestra conducta en estos cuatro años, se sabrá si fue acertado o no la forma como el comando político de Acción Democrática dirigió la lucha. La primera fue la labor de vigilancia en el seno del partido, para sofocar toda desviación derrotista o aventurera » (Leonardo Ruiz Pineda: » Ventanas y Al Mundo » .Pág.42. Editorial Arte. Caracas. 1960).

Cuando nuestro líder habla de » cuatro años ‘‘, está partiendo desde el golpe de Estado contra el maestro Gallegos, en 1948 al 52.

Su honestidad y rectitud política, lo lleva a someterse al escrutinio público, en cuanto a su conducción, que hace de la resistencia; en medio de tantos avatares.

» Acción Democrática, considera que el régimen de libertades públicas y de soberanía popular ha de ser ejercido en igualdad de condiciones por todas las fuerzas públicas como consecuencia de la nueva correlación de grupos y factores sociales » ( Leonardo Ruiz Pineda: » Ventanas y Al Mundo » . Pág. 38 ).

Cuando el líder de la resistencia hace referencia a la » soberanía popular» , lo hace, porque para el año 52, la dictadura comienza a encaminarse hacia la celebración de un Plebiscito Electoral, en medio de una espantosa violencia, crímenes y persecuciones, contra los sectores democráticos disidentes.

“Está en marcha un proceso electoral maquinado por los asesores políticos del régimen, intentona palaciega para convertir al gobierno usurpador en gobierno constitucional. Personeros del régimen creen que mediante maniobras de esta índole podrán pasar su culpable gestión de usurpación… Con el pueblo amordazado, sin garantías, con Acción democrática ilegalizado y hostilizados los partidos de vida legal, con las cárceles llenas de secuestrados políticos, con centenares de ciudadanos en el exilio, con torturas y campos de concentración, no puede haber elecciones legítimamente soberanas… Accion Democrática ha llegado a la tesis de la abstención electoral, por razones de principios… hemos reclamado al régimen garantías y libertades suficientes para que el pueblo ejerza sus derechos fundamentales…Se ha respondido con violencia policial…» (Leonardo Ruiz Pineda: » Ventanas Al Mundo ‘‘. Págs. 38,46 y 50).

Espero, si los talibanes del voto no sabían sobre esta postura política de Acción Democrática, para los años 50; sería interesante saber, que piensan sobre lo que ocurre hoy en Venezuela y cotejen la mala política del pasado.

Ofil Guillermo Cepeda