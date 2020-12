La odisea del efectivo

La tan sola idea de ir a una entidad bancaria genera molestias en muchas personas, ya que la odisea que se vive para conseguir un poco de efectivo se torna cada vez más difícil.

Este lunes, hice un tour por algunas de ellas, comenzando por uno del estado Aragua, donde por taquilla solo te dan 200.000 mil bolívares. En el intento de sacar por los ya casi extintos cajeros automáticos, luego de casi dos horas en cola, el dinero se terminó y el personal de seguridad se limitó a decir: «se acabó y ya no hay más plata para meterle, así que no pierdan el tiempo, por hoy no habrá más rial». Obviamente que todos tuvimos que irnos porque ni papelito para consulta da.

Tras ese intento fallido, me traslado a otra institución financiera privada, en la cual, aún más sorprendente, solo te dan 150.000 bolívares en taquilla y los cajeros automáticos no funcionan porque «no tienen rial».

Intento en otro banco más, privado también, pues, peor aún, no había ni sistema, ni mucho menos dinero, sin embargo, las personas hacían su cola afuera con la esperanza de que llegara la remesa para poder obtener algo de dinero.

Ahora bien, ¿qué se puede hacer con 200 mil bolívares? Nada. La respuesta es nada, porque incluso un pasaje desde Cagua hasta Maracay, está en 250 mil, por lo que quienes deben viajar a diario sortean entre los bancos y el cambio de divisas en las unidades colectivas, que ya he mencionado, en otras publicaciones, que lo cotizan muy por debajo del oficial y paralelo.

Las autoridades competentes, no se pronuncian al respecto. La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban), no ha hecho un aumento en los límites de retiro, al contrario, constantemente invita a todos a través de sus redes sociales a hacer uso de la banca electrónica. La pregunta es: ¿acaso el transporte público lo puedo pagar por transferencia? No. La respuesta, señores del gobierno es NO.

¿Qué podemos hacer los mortales comunes y corrientes que debemos conseguir efectivo como sea? Seguir sorteando y viviendo la odisea de ir a un banco.

Anneliesse Contreras Vietri – Jefa de Prensa del Canal TRV-Aragua