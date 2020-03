JORGE LINARES /  Trump y el coronavirus quiebran la economía mundial

Causas de ralentización económica mundial

1) Modelo Económico de Donald Trump: Sistema Capitalista «Proteccionista Empresarial Mercantilista». No es secreto para nadie que la tasa de crecimiento de la economía mundial ha estado decreciendo, es más, con una línea de inestabilidad, estancamiento, conllevando sin duda alguna, a una crisis de envergadura, cuidado, si con mayor recesión que la del año 2008.

Digo esto, porque mucho antes del descubrimiento y expansión del coronavirus, ya podíamos observar desequilibrio en varios indicadores en la economía mundial.

Y como resultado de eso vemos como EEUU a pesar de ser la mayor economía del mundo, a mantenido una tasa de crecimiento de 2% a duras penas.

Pero si citamos el ejemplo de Europa y Japón, su tasa de crecimiento pirrico de 1%. Estamos hablando de tres países desarrollados, su salud económica debería ser mucho mejor y mayor, porque son países industrializados, y nos han querido idiotizar, inculcándonos de que son supuestamente sistemas económicos perfectos.

Uno de los indicadores más alterados es – lo que llaman los economistas bursátiles – la inversión de la curva de rendimientos en el mercado de valores -, que como sabemos es un tipo de mercado de capitales que funcionan en el bloque terráqueo, y donde se transan acciones de las compañías anónimas(renta varible) y emisiones de deuda que realizan los Estados y la empresas(renta fija), como también la compra y venta de bienes que tiene un negocio con renta variable, a través de la compraventa de títulos valores(valores negociables).

He hecho énfasis en los mercados de valores porque es un sistema utilizado por los países capitalistas para medir diariamente al movimiento de capitales, monetario y financiero, a través de la fijación de precios de los valores, regidos por la ley de oferta y demanda, y que a nosotros queramos o no, nos atañe.

Un ejemplo fehaciente que les puedo transmitir es: que en el año 2018 Goldman y PJMorgan pronóstico que la Reserva Federal de EEUU(Fed) – está funciona como un Banco Central, pero privado – subiría 5 veces las tasas de interés para el 2020.

Ustedes se preguntaran: ¿por qué nos atañe?. Porque los cambios en las tasas de interés logran el equilibrio en los mercados de dinero y de activos financieros.

En palabras más sencillas, hay una relación inversa entre la tasa de interés y el precio de un activo financiero.

Todavía más sencillo, cuanto más alta es la tasa de interés, más bajo es el precio del activo financiero, y cuanto más baja es la tasa de interés, más alto es el precio del activo financiero.

Así funciona en los sistemas capitalistas en en el mundo, que por cierto son mayoría. Entonces, ustedes también se preguntaran: ¿y que tiene que ver la FED con todo esto?.

El equilibrio en el mercado de dinero (el famoso y odioso, pero real juego de la oferta y demanda) logra una tasa de interés que hace que se mantenga voluntariamente la cantidad disponible de dinero real.

Es por ello, que si la cantidad de dinero real aumenta debido a las acciones de la FED, la tasa de interés baja y los precios de los activos financieros suben. Se que éste tema es común para algunos venezolanos y para otros no, pero poco a poco estoy seguro que se va a entender, porque aunque no nos guste, no estemos de acuerdo o no lo entendamos facilmente, las decisiones o hechos ocurridos internacionalmente en materia de mercados de valores y tasas de interés repercuten significativamente hacia nosotros, debido a que estamos en un mundo globalizado.

Les explico todo anterior, porque en este preciso momento Trump está amenazando, ofendiendo y presionando al presidente de la FED Jerome Powell, para que baje las tasas de interés, después que él, con su conducta supremasista y supreracista ha generado guerras comerciales, económicas y financieras y petroleras; bloqueos y sanciones a través de medidas coercitivas y unilaterales, imposiciones de aranceles, invasiones para explotar y robar recursos naturales, golpes de estados, imposiciones de altos aranceles, entre otros, en el marco de un sistema capitalista proteccionista mercantilista.

Es decir, es el gran responsable de la debacle de la economia mundial, antes de el coronavirus.

Por supuesto, ahora con el coronavirus convertido en una pandemia, se profundiza más la crisis generada por él . Estas es la segunda causa, a continuación la describo.

2)Incidencias económicas del Coronavirus hecho Pandemia.

La intensificación y la expansión de la pandemia, por su puesto, ha alterado todo lo referente a las actividades económicas en el mundo entero, como en otras ocasiones, pero en ésta oportunidad pareciera mucho más grave, porque ya había una crisis instalada producto de la decisiones equivocadas, guerreristas, proteccionistas e intervencionistas de Donald Trump, el Congreso y el Senado de los EEUU (por a verlo permitido) y los aliados más recalcitrantes.

Ahora bien, a pesar que la Reserva Federal de los Estados Unidos(FED) el día martes bajó las tasas de interés de manera sorpresiva, preocupados(porque la FED ya tenía previsto modificarlas, pero para el mes de abril) por el brote progresivo del coronavirus, no ha surtido ningún efecto para parar el pánico de los MERCADOS.

Quedando la nueva tasa de interés de referencia mundial en un rango entre 1% al 1,25%, o sea, su tasa de intervención bajo’ 50 puntos básicos, con la sublime aspiración de sopesar un poco la agresión del virus a la economía, pero es difícil, y tranquilizar los mercados, esto es más FACTIBLE, pero momentáneamente, esto desde mi perspectiva(digo mundial, porque en Europa están esperando que EEUU sincerice sus tasas para ellos replicarla, ¿que tal? , el capitalismo globalizador en plena acción).

Además, de la jugada maquiavelica que hizo Trump y Arabia Saudita con la equivocada e inconveniente guerra de precios petroleros para avasallar las economías de Rusia, Iran y otros, también el coronavirus a hecho estragos económicos y financieros, donde los precios del petróleo se han ido a la debacle, revirtiendosele negativamente a EEUU, ya que pasó hacer el primer productor de petróleo en el mundo, porque produce: 5 millones de barriles diarios de petróleo convecional y un poco más de 6 millones no convencionales: fraking.

Digo negativamente porque para producir éste último debe invertir los empresarios petroleros aproximadamente 40$, en cambio su socio principal Arabia Saudita, solamente 2,5$, y Rusia 4$.

Lamentablemente esta pandemia va a incidir tanto para el crecimiento económico, la inversión, el consumo, el turismo, la industria, etcétera, a nivel mundial, quisiera estar equivocado, pero la lógica y las máximas experiencias, no las retratan así.

Finalizó está columna comentando la caída entrepitosamente de los mercados financieros, donde catapultó al Wall Street recientemente, pero también los mercados europeos, a pesar que Donald Trump al principio le había restado importancia al coronavirus, así como le ha restado importancia al recalentamiento global de la tierra, y sigue explotando fracking sin importarle dañar el ambiente y la ecología mundial.

Como venezolano y gente de bien, tengo fe, que con la ayuda de Dios y los pueblos de esta amada tierra, lograremos superar ésta inminente amenaza: «el coronavirus»

Tips importantes

Sugiero a mis respetados lectores revisar «on line» el resultado del Foro: «la Imperialismo en la Geopolítica Actual», organizado por los Constituyentes Israel Morales y Fernández Rivero. Invitados: Embajador de Abjasia Zaur Gvadzhaza(Embajador de Siria Khalifa Bitar), y el Constituyente Richard Molino. UNES, Maraca y, 12/03/20. Hasta el próximo domingo.