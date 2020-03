JORGE LINARES/ Trump: «Sepulturero del modelo económico liberal de Adam Smith

Desde muy joven como estudiante universitario de economía nos enseñaron los sistemas económicos y sus modelos, entre ellos, el modelo económico de libre mercado de Adam Smith, donde EEUU lo asumió como el epicentro del Capitalismo.

En la llegada de Donal Trump a la Presidencia de ese país, lo sepultó, e implantó y desarrolló un modelo económico antagónico a éste. Claro, haciendo la salvedad, que lo desarrolla en el marco del capitalismo.

PROTECCIONISMO EMPRESARIAL VERSUS EL LIBRE MERCADO

Antes de entrar en profundidades quiero hacer una aclaratoria como economista. Siempre se ha querido dejar en el ambiente del debate, la idea de que la génesis de la economía mundial fué desde Adam Smith(1723-1790), eso es totalmente falso.

primer lugar, el Mercado como contexto de intercambio existía desde tiempos remotos, e igualmente los mercaderes del templo también, en la Era de Jesuscristo.

En segundo lugar, antes de aparecer Adam Smith en la palestra, estuvo Francois Quesnay(1694-1774) con su famoso Tableau Economía UE, el describió «el flujo circular de bienes y dinero en una economía ideal donde imperaba la libre competencia».

Y con éste análisis sistemático del flujo de la riqueza, se asentaría las bases de la macroeconomía, además, como representante de la escuela fisiócrata, se acuñó las frases: laissez faire, laissez passer. Es decir, sus teorías fueron de gran significación para la posteridad.

Por supuesto, no podemos demeritar los valiosos y trascendentales aportes de Adam Smith a la Ciencia Económica, como fundador de la Escuela Clásica – sería hipócrita de mi parte, es más, su pensamiento económico sigue hoy vigente y practicado actualmente en países con sistemas económicos capitalistas y neoliberales, lamentablemente de lo traumatico y letal que es, cuando se implementa de manera pura.

Bueno aclarado el asunto, vemos como Donald Trump hoy en día ha sepultado en gran medida el Modelo Económico Capitalista: «De Libre Mercado de Adam Smith», sustituyendolo por un Modelo Económico Capitalista: «Proteccionista Empresarial Mercantilista» . Por su puesto, los dos modelos son capitalistas, pero con diferencias bien marcadas en su cosmovisión económica. VEAMOS UNA BREVE COMPARACIÓN DIDÁCTICA :

A) El Libre Mercado (Adam Smith).

Entre sus características originales tenemos:

1) El funcionamiento económico de la sociedad descansa en las leyes del mercado y en la interacción del interés individual y competencia.

2)La mano invisible del mercado no sólo asigna las tareas, sino que también dirige a las personas en su elección de ocupación y hace que se tengan en cuenta las necesidades de la sociedad.

3)El mercado regula cuáles son las mercancías que han de producirse.

4)La esencia de la economía de mercado es, que en ella todo se convierte en mercancía con un precio, y que las ofertas de estas mercancías es sensible a los cambios de precios.

5) Defensa del laissez-faire, de la no intervención del gobierno en los asuntos económicos.

6)La diferenciación clara entre valor de uso y valor de cambio.

7)El reconocimiento de la división del trabajo, entendida como bajo y de aumento de la producción y por lo tanto, especialización de tareas, para la reducción de costos de producción.

8)La acumulación de capital como fuente para el desarrollo económico, o sea, la sociedad descansa sobre la teoría de la acumulación.

9)La acumulación de los beneficios de los empresarios, pues se reinvirten en maquinaria, lo que permitirá mayores posibilidades de división del trabajo y del aumento de la producción y, por tanto, conducirá a una mayor riqueza.

10) No es probable que los asalariados recibieran lo suficiente para permitir «excedente», debido sobre sus necesidades, mientras que los capitalistas y terratenientes si podían tener fondos suficientes para financiar inversiones y para sostener sus niveles de vida normales.

B) PROTECCIONISMO EMPRESARIAL MERCANTILISTA (EL MERCANTILISMO).

Entre su características originales tenemos:

1) Nace bajo la tutela del Mercantilismo, donde mantiene: «…..el Gobierno dirigente de una nación debe buscar la consecución de esos objetivos mediante una política proteccionistas sobre su economía, favoreciendo las Exportaciones y desfavoreciendo las Importaciones, sobre todo mediante la imposición de Aranceles(Siglo XVI, XVI Y la primera mitad del XVIII)».

2)Imposiciones de Aranceles o impuestos a las importaciones.

3) Imposición de Cuotas de importación: para reducir la cantidad y, por lo tanto, aumentar el precio de mercado de los bienes importados. Los economistas a menudo sugieren que las licencias de importación se subasten al mejor postor.

4)Protección de tecnologías, patentes, conocimiento técnico y científico. ​

5)Implementación de Barreras administrativas: utilizan sus diversas reglas administrativas, en lo que tiene que ver con seguridad alimentaria, las normas medioambientales, la seguridad eléctrica, entre otras, como una manera de incluir barreras a las importaciones.

6)Aplican la Legislación Antidumping: según, evitan que la importación de bienes extranjeros más baratos causen el cierre de empresas locales. En la praxis las leyes antidumping regularmente se utilizan para imponer aranceles comerciales a los exportadores extranjeros.

7)No permitir que inversores extranjeros tomen el control de las empresas nacionales.

8)Control de tasa de cambio: Un gobierno puede intervenir en el mercado de divisas para reducir el valor de su moneda mediante la venta de su moneda en el mercado de divisas. Si lo hace, aumentará el costo de las importaciones y disminuirá el costo de las exportaciones, lo que llevará a una mejora en su balanza comercial. Por supuesto a corto plazo, sino se revierte.

9)Subvenciones a la exportación: los gobiernos suelen utilizar las subvenciones a la exportación para aumentar las exportaciones, por ejemplo, bajándo los impuestos a los grandes empresarios y aumentando a los ciudadanos común y corriente.

10)Usan el poder económico y financiero como arma de destrucción masiva para chantajear, castigar, humillar y atacar a países que no acepten las imposiciones, decisiones e ideas de la «supremacía empresarial capitalista» no importando que sean países aliados y no aliados(con mayor ahínco a éstos últimos), a través de medidas antihumas y bloqueos criminales.

La paradoja válida de ésta comparación: el «modelo Adam Smith» extremadamente libre mercado(con tendencia al libertinaje económico ) y el «modelo Trump», extremadamente interventor con proteccionismo exacerbado(con tendencia al mercantilismo empresarial inhumano).

Ejemplo reciente:»Trump presiona, amenaza y desacredita al Presidente de la Reserva Federal de EEUU para que baje las tasas de interés, y lo logra, y luego pide la renuncia y sustitución del susodicho».¿Que tal?.

TIPS NÚMERO 1

El «virus corona» o el «coronavirus» no tiene límites en hacer daño al ser humano en la tierra. O sea, no tiene que ver con ideologías, razas, colores partidistas, pero tampoco con posiciónes económicas.

Esta última se acaba de confirmar con el fallecimiento del multimillonario Presidente del Banco Santander Antónico Viera Montero, quien a pesar de ser un importante Magnate y tener dinero suficiente para comprar medicamentos o vacunas onerosas, o internarse en las mejores clínicas del mundo, lamentablemente no pudo con el covid-19.

TIPS NÚMERO 2

Gracias a la Junta Directiva de la Televisora ROSCIO TV «Imagen de lo Nuestro», CANAL 16 y a su Director Robert Hernández por permitirme acceder «gratuitamente» a un espacio sugerido por mi persona, basado en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión(Art. 12, numeral 8). Se suspendieron las transmisiones en vivo hasta nuevo aviso, para cumplir con la «cuarentena» decretada por nuestro Presidente Nicolas Maduro.

¡TODOS UNIDOS, CUMPLAMOS A CABALIDAD CON LA CUARENTENA SOCIAL Y COLECTIVA!. HASTA LA PRÓXIMA COLUMNA.