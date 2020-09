JORGE LINARES/ Políticas económicas del gobierno nacional comenzaron por la microeconomía

En la Columna de hoy he decidido presentarles textualmente las políticas económicas que anunció el Gobierno Revolucionario recientemente, liderizado por el Presidente Nicolás Maduro:

Cinco anuncios económicos del sector productivo nacional fortalecen a las Pymes y protegen a la clase trabajadora.

El Ejecutivo Nacional ratificó este jueves el plan de medidas adoptadas para proteger a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) ante y durante la pandemia generada por la COVID-19, en el contexto del plan de reimpulso productivo de este sector.

“Estamos en un nuevo modelo económico postpandemia. Venezuela tiene ventajas favorables, para forjar un aparato productivo de bienes a la población venezolana”, informó el vicepresidente sectorial del Área Económica, Tareck El Aissami.

De acuerdo a las medidas establecidas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, el miércoles 26 de agosto, el El Aissami reiteró su cumplimiento, “no vamos a permitir injusticias crediticias”.

El pago complemento de la nómina del sector privado.

Bono para el sector de trabajadores independientes.

La prohibición de ejecutar garantías de créditos.

La prohibición de reclasificar el riesgo crediticio.

La prohibición de desalojos forzosos.

La gestión de la cuarentena en el esquema “7+7”, entre otros.

Destacó que el Mandatario Nacional adoptó una serie de decisiones para proteger a la clase obrera e impulsar la producción.

Ratificar y continuar con todas las medidas ya implementadas.

Apoyo a nuevos emprendedores y pequeñas empresas y medianas industrias.

Programa especial de financiamiento contra factura en el marco del plan nacional de compras públicas (FACTOREO).

Plan de sustitución de importaciones y compra pública autorizada

Cambio de modalidad del pago del IVA semanal a pago de IVA quincenal, hasta el 31/12/2020.

El Aissami precisó que están haciendo fuerzas productivas, “estamos creando una Corporación Nacional de Compra, para favorecer la producción nacional.

Con esto queremos garantizar la eficiencia productiva, permitiendo que todas las industrias pequeñas y medianas puedan planificar sus producciones a largo plazo”.

Anunció que se creó la Plataforma “Patria-Instituciones”, donde los nuevos emprendedores o microempresas deberán registrase por el http://institucion.patria.org.ve.

Estas políticas que acompañan a la Agenda Bolivariana garantizan una economía estable, “es un milagro que nuestra economía haya resistido ante los ataques.

Estamos mirando nuestras capacidades productivas propias, la soberanía productiva. Además, contamos con los 16 motores productivos”, expresó.

Tres vértices para el apoyo emprendedores y pequeñas microindustrias:

Las nuevas microempresas que se creen hasta 3 meses luego de superada la pandemia no pagarán tasas correspondientes al Registro Mercantil.

Las nuevas microempresas que se creen hasta 6 meses luego de superada la pandemia no pagarán impuesto a la renta, ni patente municipal.

Simplificar en un plazo no mayor de 30 días el trámite para abrir una empresa y los principales trámites relacionados al Registro correspondiente.

“Para este fin se entenderá como microempresa aquellas cuyas ventas no superen el equivalente de hasta 400 Petros anuales”, agregó El Aissami.

Plan de Sustitución de Importaciones y Compra Pública Estandarizada:

Garantizar compra pública de largo plazo (contratos a largo plazo). Articular la compra pública con la política arancelaria, crediticia y de facilitación de trámites.

De esta última se desprende, que se prevé Incrementar de manera programada los aranceles y eliminar las exenciones tributarias a los productos que pueden producirse en Venezuela con alto componente nacional.

Así como también una política de incremento de aranceles e impuestos hay que implementar en los bienes finales suntuarios o no esenciales para aumentar ingresos.

La plataforma Patria-Instituciones, funcionará como una base de datos, cuyos integrantes serán invitados a ofertar en las compras públicas del Estado.

En ese sentido, invitó a los nuevos emprendedores o microempresas a que se registren en la plataforma Patria: www.institución.patria.org.ve.

Mi Opinión como economista y abogado

Mis estimados y respetados lectores quize transmitirles exacta y textualmente las políticas económicas anunciadas recientemente por el Gobierno Bolivariano, encabezado por nuestro Presidente Nicolás Maduro, en función de que tengas la informacion veráz y verdadera.

Las políticas económicas gubernamentales son las diversas acciones que lleva a cabo el Gobierno Bolivariano – en este caso – con la finalidad de condicionar, demarcar y conducir el sistema económico hacia al consecución y el logro de objetivos económicos y sociales establecidos con antelación.

Ustedes se preguntaran :¿Que es un Sistema Económico?.

Voy hacer uso de un libro de Economía Básica del autor Francisco Mochon, que la define así: «Es el conjunto de relaciones básicas, técnicas e institucionales que caracterizan la organización económica de una sociedad».

Lo primero que nos enseñaron cuando a penas fungiamos como imberbes estudiantes de economía, sobre el tema de sistemas económicos, fue lo siguiente :

Que todo sistema económico debe dar respuesta a estas tres preguntas:

1)¿Que bienes y servicios producir y en que cantidad? Aquí el autor nos coloca un ejemplo:debe elegirse entre más carreteras o más hospitales o si se debe producir más alimentos o más bienes de inversión.

2)¿Como producir tales bienes y servicios?. Toda sociedad debe determinar quiénes van a ser responsables de la producción, que medios y técnicas se emplearán y cuáles serán los métodos y organización seguidos en el proceso productivo.

3)¿Para quien producir? O ¿Quienes consumirán los bienes y servicios producidos?. Como se va a distribuir el total de la producción nacional entre los diferentes individuos o familias.

Ahora bien, sin jactancia ninguna en mi dos columnas anteriores tituladas Mi propuesta como Economista: «Refundación de la Política Económica Parte I y II, Iniciando estas dos columnas explique con detalle porque deberíamos

girar la vista hacia la Microeconomía y no todo exclusivamente todo hacia la Macroeconómico, por supuesto sin restarle la importancia a esta última. Y resaltaba la necesidad de impulsar las pequeña empresa dentro de la comuna, pero también como iniciativa privada.

Y es por ello, que el título de la Columna de hoy es: «Políticas Económicas del Gobierno Nacional comenzaron por la Microeconomía», ya que estas políticas se centran en el impulso y fortalecimiento de la Microempresas, haciendo gala al artículo 308 Constitucional.

Hago incapie nuevamente en lo Microeconómico porque este tiene que ver con el consumidor, la empresa, la distribución y el precio del mercado. Es necesario imperiosamente que el gobierno siga planificando y dictaminando

políticas económicas en función de la reactivación económica por el bienestar de nuestro pueblo. Para mí parecer el impulso de microempresas es fundamental para mover el aparato económico de un país, pero debemos

conjugarlas con políticas económicas que nos ayuden a recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y el pueblo en general, así como también diseñar estrategias asertivas para que los empresarios y comerciantes respe

ten los precios adecuados de los productos de primera necesidad, y los márgenes de ganancias establecidos en nuestra legislatura Venezolana, y diagnosticar, examinar y supervisar todo lo que tiene que ver la cadena de distribución en nuestro país. Esta sería una primera etapa para apalancar nuestra sistema económico, y por ende, nuestro aparato productivo. Por supuesto el tema productivo que es imprescindible en la batalla económica y

social. Cuidado esto no Ignifica que lo Macroeconómico no sea importante, sino que tal la recuperación académica no depende solamente de este último.