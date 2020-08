JORGE LINARES/ Mi propuesta como economista: «Refundación de la política económica/Parte II»

En el marco de la apertura que acaba de abrir nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro, con el fin de escuchar propuestas en lo productivo y críticas emancipadoras, aporto mi granito de arena.

Voy a desarrollar algunas ideas en el ámbito microeconómico y macroeconómico, que les asomé al final de mi columna pasada, y quedaron pendientes para detallarlas. ¿Se recuerdan respetados lectores?.

Por si acaso no recuerdan, comencemos con la micro.

1) Política microeconómica humanista (conjugación entre la empresa socialista, el precio de mercado racional y el consumidor, en el marco de la «comuna o nada»). Tiempo de aplicación : A corto y mediano plazo.

Es necesario girar también la mirada hacia lo microeconómico, y no sopesar nuestra política económica exclusivamente en lo macroeconómico.

Por supuesto, siempre teniendo presente que son dos ramas o divisiones pertenecientes a la Teoría Económica(hipótesis o modelos que pretenden explicar aspectos de la realidad económica),que deben funcionar artículadas.

La propuesta microeconómica es:

«Creación de nuevas empresas socialistas en el seno de la comunas»

Basándome en el Gigante Hugo Chávez propongo abrir un proceso constituyente en el poder popular a través de las Comunas que estén ya conformadas y en proceso de Construcción , con la finalidad de:

Impulsar a discutir sobre la necesidad imperiosa e inaplazable de otra nueva economía, de un nuevo Modelo Económico emancipador, popular, humanista y profundamente anticapitalista.

Además el Gobierno Revolucionario debe crear nuevas empresas socialistas en el seno de las comunas, de acuerdo al diagnóstico comunal, al territorio y a su desarrollo endógeno; y transferirlas al poder popular, bajo la forma de propiedad social comunal.

Eso sí, en las primeras de cambio, garantizar unas condiciones laborales dignas a los trabajadores, hasta tanto – a corto plazo – sean autosustentables, económicamente hablando.

Y que la producción que allí resulte, sea en primer lugar para los habitantes de la Comuna, y una vez que se logre el excedente anhelado, se intercambie con otra comuna, por un rubro diferente, a través del sistema económico comunal.

El poder popular además de contar con nuestra Constitución, están respaldado por las leyes orgánicas, entre ellas: la del Poder Popular, de Planificación Pública y Popular,de Contraloría Social, del Sistema Económico comunal, de las Comunas, de los Consejos Comunales, entre otros.

Precios de mercado: absolutos y reales

En cuanto a los precios de mercado, es necesario que les aclare lo siguiente: los precios absolutos son importantes en el estudio de la Macroeconomía debido a la inflación, pero en la Microeconómico no. Esta se ocupa de los precios relativos o reales.

«Porque los precios relativos o reales nos dicen cuánto cuesta algo comparado con otros bienes» .

Es decir, los individuos responden a los precios relativos más que a los precios absolutos.

Los precios relativos o reales son los portadores de información en el mercado.

«Para los compradores, el precio relativo de un bien indica lo que el consumidor individual debe sacrificar en términos de otros bienes, para comprar ese bien».(Economía Micro y Macro, McGraw-Hill, 1995).

Entonces, desde lo Microeconómico se debe propiciar incentivos aún mayores a los que existen actualmente en Venezuela, para la creación, el fortalecimiento y desarrollo de la pequeñas empresas privadas.

Lo cual, junto a las empresas socialistas, traería en el corto plazo un aumento de la producción, una mayor tun abaratamiento de los

Reto inaplazable

Por ello es impostergable que en Venezuela logremos reactivar el aparato productivo con variedad de estrategias y desde diferentes epicentros productivos.

Para que tengamos una economía real, con precios y salarios reales, para rescatar el justo, anhelado y necesario poder adquisitivo del trabajador- consumidor.

¿Aumento Salarial? : Debate cautivador y delicado

Ahora bien, en la misma tónica del párrafo anterior, reflexionemos un poco sobre la discusión nacional que hay actualmente sobre la necesidad o no de un aumento de salario.

Creo muy respetuosamente que ningún trabajador puede estar en contra de un aumento de salario. Eso para mí , no es el problema de fondo, pero si de forma.

La disyuntiva está en la siguientes preguntas:

¿Ese aumento de salario cumpliría su papel sagrado de recuperar el poder adquisitivo deteriorado del trabajador?

¿En estos momentos de especulación grotesca por parte de empresarios y comerciantes inescrupulosos y bloqueo criminal externo?.

O sería mucho mejor que:

¿Refundemos las políticas económicas e implementemos acciones asertivas y perdurables en el tiempo?

¿Que nos garantice una mayor y mejor calidad de vida, como lo hemos hecho en otro momento económico de la Revolución?.

¿Ataquemos decididamente la inflación para recuperar de una vez por todas el poder y la capacidad de compra de bienes de primera necesidad?

¿Como lo hicimos entre los años 2005 y 2006, donde las tareas se ejecutaron correctamente y logramos un crecimiento del PIB de 10,3% y 9, 9%, y donde la inflación rozó el valor de un dígito?.

Reflexión Inexorable

Diseño estas preguntas porque en los últimos 20 años en Venezuela hubo aproximadamente un poco más de 70 incrementos salariales.

Asumiendo aproximadamente un poco más de 35 de esos aumentos, la gestión del Presidente Nicolás Maduro.

Es decir, nuestro gobierno revolucionario siempre ha cumplido con los trabajadores en lo que se refiere a un salario digno. Allí no hay discusión.

Lo que sucede es, que producto de la crisis económica, que en su mayoría son inducidas y provocadas por los enemigos de la revolución.

Tanto en el gobierno de Chavez (golpe de estado 2003, etc.), como en el gobierno de Maduro(saboteos desde que asumió la Presidencia hasta el día de hoy).

Aunado a políticas económicas erróneas en algún momento económico de la Revolución(lo ha admitido el Presidente Nicolás Maduro). Entonces, los aumentos salariales se vuelve sal y agua, como decimos en criollo.

¿Producto de qué?. De empresarios y comenciantes inescrupulosos, que a través de aumentos desproporcionados y sin lógica económica, elevan los precios de los artículos de primera necesidad de manera exorbitante.

Experiencias nefastas del año 2019

Es más, no se nos puede olvidar que a mediados del mes de Octubre del año 2019, comenzó a rodar la información que la gente tenía miedo que le aumentaran el salario.

Porque de manera ipso facto, todo aumentaba desproporcionalmente, ya que los inescrupulosos hacían de las suyas. ¿Recuerdan, amigos lectores?.

Aquí se pone en práctica, lo que nos enseñaron desde las escuelas de economía neoliberal en el mundo:

«El salario nominal de un trabajador puede aumentar sin que se incremente su bienestar, o sea, que los precios de los bienes pueden subir más que el aumento de los salarios nominales».

Entonces, no quiero decir con esto, que no debe haber próximamente un aumento salarial. Claro que sí. Si lo hay, bien venido, nos sirve para soperar un poco la situación crítica.

Pero como Economista y con mucho respeto, les expreso, que no es la solución definitiva. La solución es :

Solución no salomónica

Que logremos labrar una reactivación económica robusta y sostenible en el tiempo, donde el salario real tenga capacidad y estabilidad suficiente para cubrir el costo de la canasta básica, como lo emana el artículo 91 de nuestra Constitución(CRBV).

Cuando me refiero al artículo 91de la CRBV , es porque en el año 2000 por primera vez logramos superar el costo de la canasta, y así sucesivamente, cuando no hubo golpe de estado. Es más, recuerdo bien, que en el año 2005 volvimos a superar dicha canasta, pero esta vez con un valor agregado social; se corrije profundamente la desigualdad en sentido amplio, no restringido.

A lo mejor algunos de ustedes se preguntaran: ¿ y una política de control de precios es factible?.

En estos momentos donde tenemos institucionalizado una Economía de Guerra(dictaminada por el Presidente de la República), sería funesto para la economía Venezolana.

Pero además, se propiciaría un caldo de cultivo para que se instale nuevamente la escasez, y se triplique el aumento en los precios de los bienes, es decir, por encima de la actual especulación.

Ya tenemos bastante experiencia sobre éste aspecto de la escasez, al aplicar control de precios, inmediatamente los criminales confesos, reducen la producción, redoblan la usura, especulación y acaparamiento(Art.114 CRBV).

Lo del párrafo anterior es parte de la Guerra Económica interna en nuestro país.

¿Cuál Guerra Económica?

Como podemos ver, no es fácil lograr la estabilidad económica de un país , en el marco de una Guerra Económica interna y externa. Hay que estar un momento en los zapatos de nuestro Presidente Maduro, para sentirlo.

Se que algunos no le simpatiza mucho este concepto. Pero se los digo con seriedad, como economista y abogado: es real la guerra económica. Y está en pleno desarrollo.

Para culminar esta parte Microeconómica, vamos a ver que significa en Wikipedia Guerra Económica, para que algunos malos entendidos, no digan que me rebusco en artificios estúpidos. Veamos:

«Recibe el nombre de guerra financiera o guerra económica la contienda que a través de la manipulación de las finanzas y la economía busca el apropiamiento de la riqueza.

Como contrapartida a la agitación económica, los grupos perdedores se empobrecen, causando una devastación de tipo social.[1]​

De esta manera, se logra el control de los medios de producción, la fuerza laboral, los recursos naturales y las instituciones de un territorio sin necesidad de su conquista militar.[2]​[3]​

Los mecanismos utilizados en la guerra financiera se basan en la especulación, entre ellos el comercio derivado, los cambios adelantados de divisas, las opciones de divisas, los fondos de cobertura y los fondos indizados.

Como resultado, la política monetaria queda en manos de acreedores privados con capacidad para congelar presupuestos estatales, paralizar procesos de pago, inhibir salarios y eliminar total o parcialmente programas

sociales y productivos,[4]​ en tanto la distribución de la renta favorece a las rentas financieras y, en general, a cualquier capital.[3]». Hasta aquí Wikipedia.

Respetados y recordados lectores, después de leer el concepto basado en Wikipedia, podemos decir, que es exactamente lo que han querido hacer en nuestro país, y pretenden consumarlo totalmente¿O no?.

El Gran Hugo Chavez Frías

Así como comencé esta parte , también termino con el Comandante Eterno Hugo Chávez.

Como lo dijo Chávez: » La economía real centrada en el pueblo, y no un pueblo al servicio de una economía irreal».

Hay que politizar la Economía(también lo dijo Chávez): «La economía atraviesa siempre la política; no hay economía sin política; la economía es obligatoriamente una economía politizada.

O la política es sólo política cuando se discute, también desde la economía?«.

Ahora, queridos amigos entramos en la etapa final de esta columna, donde abordaré finalmente las propuestas macroecómicas pendientes

2)Política Macroeconómica:Política Antiinflacionaria (Necesaria recuperación del poder adquisitivo para cumplir con el artículo 91 de la Constitución ). Tiempo de aplicación: Inmediata.

Como ustedes ya saben que son las políticas económicas, ahora es necesario conocer sus Objetivos Imprescindibles, para que puedan digerir cognitivamente mucho mejor las propuestas que voy hacer.

Objetivos Predeterminados de la Política Económica

Veamos tres(3) objetivos fundamentales de la Política Economica:

Objetivo número 1

Desarrollo Económico: para mi es el objetivo primordial y a la vez, como una especie de meta final, pero es el más difícil de lograr.

Digo primordial, porque se trata de la calidad de vida del ser humano. Digo difícil de lograr, porque «Latinoamerica ha estado subdesarrollada por siglos, por citar un ejemplo».

El Desarrollo Económico es la capacidad productiva que tiene un país de generar riqueza con la finalidad de garantizar y mantener la prosperidad económica y social de sus connacionales de manera sostenible.

Con un elevado nivel de calidad de vida importante, con un desarrollo del capital humano, con un crecimiento económico vigoroso y una retribución equitativa del ingreso. Este se mide a través del Índice de Desarrollo Humano.

Nunca olviden esto por favor: para lograr el desarrollo económico, es condición sine qua non, lograr primero el crecimiento económico.

Es decir, no se alcanzara el desarrollo económico, sin haber logrado el crecimiento económico antes.

Pero, si se puede lograr el crecimiento económico, sin necesidad de haber logrado el desarrollo económico. Parece cacofonía , pero no lo es.

La diferencia con el Crecimiento Económico , está en que:

El Crecimiento Económico se basa en el comportamiento de los índices macroeconómicos: Principalmente el Producto Interno Bruto (PIB), Inflación, Nivel de Empleo, Balanza de Pago.

Además se basa en el Déficit Fiscal, Producto Interno Bruto per cápita, Consumo de Energía, el Ahorro, la Inversión, Consumo per cápita, Reservas Internacionales, etc.

Objetivos número 2

Estabilidad Económica: tiene tres(3)objetivos básicos: 1)Mantenimiento de pleno empleo(Es utópico). 2)Estabilidad general de los precios(Cero especulación criminal). 3)Equilibrio de la balanza de pagos internacional (Equilibrio entre las exportaciones e importaciones).

Objetivos número 3

Eficiencia Distributiva: éste tiene que ver directamente con la disminución de las desigualdades en la distribución del ingreso nacional entre la población de un país.

Condición sine qua non

Para tener éxito con una política económica robusta e inequívoca, desde la Transcomplejidad del mundo económico, como un todo, y no fraccionado, debemos llevar a cabo :

La consecución y el logro de los objetivos señalados(desarrollo económico, estabilidad económica y eficiencia distributiva)se hará por medio de instrumentos provenientes de la teoría económica, los cuales están inmersos

por un lado, dentro de la Macroeconomía, (instrumentos monetarios «dinero»), (instrumentos fiscales «finanzas públicas») y los (instrumentos cambiarios «paridad de nuestra moneda con las del resto del mundo» ). Y por otro lado en la Microeconomía, a través de los instrumentos coadyuvantes(teoría del consumidor, de la empresa, de la producción y la distribución).

La propuesta macroeconómica es:

«Diseñar y Delimitar una Política Económica Anti Inflacionaria, con equidad social».

Habló de equidad social, porque este tipo de política económica en los gobiernos de derecha es de corte neoliberal. Siempre los economistas neoliberales determinan el «necesario e ineludible»sacrificio del consumidor.

Eso si, nunca el sacrificio del Patrono inconsciente , el empresario insolidario, mucho menos al ricachón que financia a dichos economistas neoliberales.

Porque no se les olvide, que la base esencial de la acumulación capitalista es la explotación del trabajo humano, es su naturaleza.

En cambio nuestra Revolución Bolivariana se caracteriza por ser anti neoliberal, y por supuesto, anti capitalista, por eso hago la mención propuesta en esos términos de equidad.

El salario es sin duda una contraprestacion del trabajo, pero también podemos decir que es un factor de progreso de la familia, y más allá en lo ético, es una forma de probidad como obtener los medios para vivir digna y decorosamente.

Lo importante de todo esto es, que si logramos llevar a cabo correctamente una política económica anti inflacionaria integral, tendremos resultados satisfactorios pronto.

Y esto impactará positivamente en la compensación del ticket de alimentación, cajas de ahorro, prestaciones sociales, capacidad de ahorro, las comisiones, primas, gratificaciones, participación en los beneficios o las utilidades, los sobresueldos, el bono vacacional, recargos por días feriados, horas extraordinarias o trabajo nocturno, alimentación, salud y vivienda,etc.

Es decir, vale la pena repensar entre todos los venezolanos, unidos por este país, para diseñar y ejecutar un «Plan de Dignificación Económica» no aislado, sino compartido; no fraccionado, sino holistico, no débil, sino robusto.

Es por ello, que pongo a disposición lo siguiente:

1)Política Productiva: a) Formular un conjuntos de medidas sociales, económicas, financieras y productivas, con ejecución inmediata, para reanimar, relanzar, impulsar y recuperar el Desarrollo Rural Integral, y garantizar un tratamiento adecuado de bienestar al campesino venezolano, como epicentro de la Revolución Bolivariana. Esto con la finalidad de aumentar mucho más la producción y la productividad de alimentos en el país(Basada

en el art. 306 Constutucional).b)Crear, Innovar y Desarrollar tecnologías autóctonas y propias de nuestras entrañas científicas, universitarias y saberes populares, para desprendernos paulatinamente de la dependencia extranjera, y apalancar nuestra producción de alimentos y otros.

2)Política de Precios: Crear un Instituto de formación ciudadana contra los llícitos Económicos(especulación, acaparamiento, usura, cartelización y otros delitos conexos), donde los grandes, medianos y pequeños de la iniciativa privada(válido para empresarios, comerciantes, distribuidores, y demás ramas económicas), estén inexcusablemente obligados de hacer un diplomado o curso, para así obtener una «licencia ética « y poder continuar con sus actividades económicas, renunciando a los ilícitos económicos, y obtener ganancias hasta 30%, como lo tipifica la norma jurídica Venezolana.

Con la finalidad de reducir en gran medida la «Especulación Grosera»(donde la haya) en los precios de los artículos de primera necesidad, y tomen conciencia de verdad, del daño que muchos le han y le están causando a la población. Pero también, para que conozcan a plenitud y en detalle, todo el peso de la Ley que recae contra estos delitos de acuerdo a su gravedad(Basada en el art. 114 Constitucional).

3)Política Monetaria: Que el Banco Central de Venezuela(BCV) asuma su papel exclusivo y obligatorio de rector de la Política Monetaria en Venezuela, que por Ley le corresponde.

Estudie la posibilidad de formular y ejecutar las estrategias monetarias de anclaje, crédito y de flujo de moneda, afianzadose en el Petro internamente como criptodivisa.

Con la siguiente finalidad: En una primera Etapa: lograr la revaluación definitiva del bolívar, para reivindicar nuestra unidad monetaria, no sólo como unidad de cuenta o como depósito del valor, sino también como unidad de cambio.

En una segunda etapa: preservar el valor interno y externo el Bolívar.Y en una tercera Etapa: estabilizar los precios de los bienes y servicios de primera necesidad.

Culmino está parte comentando, que en este momento se está implementando una Política Monetaria Restrictiva en la economía venezolana, con un instrumento monetario significativo, el cual es : El Encaje Legal.

Soy del criterio que hay que evaluar si este instrumento monetario, legal e importante, a dado los resultados esperados y adecuados, en función de ajustar en la dirección correcta, si eso es lo necesario.

Pero también, creo que llegó el momento pertinente y propicio de descifrar y aclarar a ciencia cierta, por parte de funcionarios del BCV con autoridad en la materia, sin complejos, lo siguiente: «¿sí es cierto o no, que el exceso de liquidez monetaria en el sistema económico de cualquier país del mundo, influye determinantemente en el alza de los precios de los bienes y servicios, es decir, una causa de la inflación ?.

Y también, lo siguiente:¿ Lo que llaman dinero inorgánico, que es lo que emiten las autoridades monetarias de los países en el mundo sin que exista un respaldo adecuado para el mismo, también es una causa de la inflación?…

Entonces, ¿Como hace EEUU para tener siempre la inflación en menos de 2%, siendo el país que produce y lanza más dinero inorgánico al sistema económico Estadounidense, y al mundo entero?.

Dejó estas interrogantes, para el análisis necesario, el debate pertinente y la reflexión emancipadora, ya que dichas tesis proviene de lo que los economistas conocemos como Teoría Cuántica(Ecuación de Fisher) y a la Escuela Monetaria(Fundada por Milton Friedman).

4)Poltica Fiscal : Estudiar la posibilidad de reducir sustancialmente la alícuota del Impuesto Indirecto al Valor Agregado(IVA), donde la rama económica sea prioridad para el ciudadano común en estos momentos de Guerra Económica. Caso de estudio: Textil y Calzado, por mencionar dos ejemplo.

Hago abstracción de un ejemplo de textil, fácil de entender. Una persona compra una camisa en 2.075.205,99 bs y unas medias en 518.048,52. El total inicial a pagar es bs 2.593.254,51.

Al llegar a la caja para cancelar, te recargan la actual alícuota del IVA que es 16%. Ahora el monto total a cancelar es de bs 3.008.175,23. ¿De cuanta diferencia estamos hablando?.Lo se, pero se lo dejo a usted para que haga una operación matemática de resta.

Ahora bien, a medida que el monto inicial a cancelar por las compras aumenta, entonces, aumentará proporcionalmente en un 16% el monto definitivo a cancelar, ya que se trata de un impuesto indirecto regresivo.

Este es un ejemplo muy sencillo, porque el objetivo es, que usted amigo lector «lo agarre en el aire». Que puedas percibir, que si fuese beneficiado con una exención del IVA en el «sector textil», le quedaría un remanente que lo pudiera usar en la compra de un artículo de primera necesidad, como por ejemplo: una harina precocida, pero además, le serviría en ese momento solventar el pasaje urbano para ir a casa.

Ahora bien, los economistas sabemos que tampoco es así de fácil, exonerar a una población sin tomar en cuenta las consecuencias inmediatas, ya que la política tributaria, se planifica sistemáticamente con antelación.

Entonces, particularmente pienso que lo más idóneo sería pechar aún más a los ricachones producto de la guerra económica, a través de la Ley de Impuestos a las Grandes Fortunas y Patrimonios.

Es decir, trasladarles a los ricachones, el monto que se obtiene del impuesto del IVA en cuanto al sector textil al pechar a diario a los ciudadanos sin distingos económicos, en el marco de la tasa progresiva, del 0.25% anual, hasta el 1.50% anual, de dicha Ley.

5)Política Petrolera: Recuperar paulatina y progresivamente, hasta alcanzar la producción petrolera optima, ya que a pesar del bloqueo económico y financiero, el petróleo sigue siendo nuestra principal fuente de ingresos, desde el punto de vista de las exportaciones.

6)Politica Cambiaria: El tipo de cambio actual (294.657,39 bs/$) ya está indicado en la página del Banco Central de Venezuela(BCV) y esta vigente hasta el Lunes 17 de Agosto 2020.

El tipo de cambio, no es otro, que el promedio ponderado del resultado diario de la diversas operaciones que se llevan a cabo, en las mesas de cambio de los bancos privados que allí participan, entre ellos: Banco Mercantil, Banco Venezolano de Crédito, BBVA Provincial, Banco Exterior, entre otro. El tipo de cambio se procesa y se estipula en base a la demanda y oferta, desde que EEUU sancionó al BCV.

Este es una política compleja(por eso la deje de última)por la situación de asedio injerescista estadounidense, de la vieja europa y del grupo de lima, en complicidad interna con el saboteo de la ultra derecha Venezolana, sin duda han producido un fuerte desequilibrio y distorsión en el tipo de cambio real

Sin embargo para mí como Economista, el hecho de que en nuestro país, dicha moneda extranjera circule libremente sin tapujo, disimulo, ni rodeo, dispensada, suelta, casi exenta en su totalidad de restricciones legales, ha dado como resultado que haya bajado la demanda de dólares, me refiero exclusivamente a su disminución como reserva de valor, no en otro aspecto.

Es por, ello, que sin duda alguna debe haber una coordinación macroeconómica entre la política fiscal, la monetaria y la cambiaria.

Bueno finalizó este papel de trabajo, estas reflexiones, ideas, propuestas, afirmando que todos los dolores de cabeza en el tema económico, vamos a ir sopesandolos cuando produzcamos lo que nos comemos, por lo menos en un porcentaje pertinente y necesario.

Pero además, lo que decía el primer ministro de agricultura y cría después de la dictadura de Juan Vicente Gómez, El Merideño Alberto Adriani: » la economía de un país, se afirma, es más sólida, más equilibrada, menos vulnerable a la crisis, mientras más diferenciada sea su estructura, que debe comprender cierto mínimun de desarrollo industrial. Entre dos naciones, la una agrícola – industrial y la otra puramente agrícola, la primera será siempre la más fuerte y la más progresista». Hasta el próximo domingo.

¡Sigamos cumpliendo con la cuarentena social y consciente!