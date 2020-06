JORGE LINARES /Juventud de oro de Chávez: «Reserva moral de nuestro Psuv y del país»

Tengo que admitir que tenía previsto escribir sobre otro tema. Lo anuncie por el programa: «Con la Verdad por Delante», en Roscio TV Canal 16, el día Viernes 19 de Junio, en plena entrevista.

Es más, dije el nombre del tema que iba a llevar dicha columna, no era otro que: La Crisis se Acentúa: «48 millones de trabajadores estadounidenses han sido despedidos por las empresas y corporaciones gringas». Pero como se dieron cuenta en el título , no va ser así.

Causas expontáneas de esta columna de hoy

Quise dedicarle hoy mi columna a esa juventud rebelde con causa, trabajadora y estudiosa, del Partido Socialista Unido de Venezuela(PSUV) y del país.

En primer lugar, porque me han hecho recordar de mi juventud hermosa, volcánica y de bohemio.

En segundo lugar, porque la etapa del Liceo y de la Universidad no tienen precio, son inigualables a otra etapa de la vida, así lo pienso.

Y en tercer lugar, porque cuando conversas con ellos, te impregnan cognitiva e inmediatamente del amor, la pasión y del sentimiento genuino por la política de altura, que por cierto, algunos ya no jóvenes que conozco, la perdieron. Y que andan por allí vociferando que son chavistas, pero no trabajan por la revolución, porque «now they love too much the damm money».

Entrevistas a 4 Jovenes del Psuv

Recientemente he tenido la oportunidad de entrevistar cuatros jóvenes de este municipio en mi programa de TV : tres masculinos y una fémina.

Ellos son Roswil Guacaran, de la secretaria de organización del PSUV; Luis Guzmán, de Somos Venezuela(concejal); Ronald Moreno, de Servicios Públicos en la Alcaldía; y Joiza Carvajal, que en los próximos párrafos estaremos dando detalles de ella.

Los cuatros son excelentes personas y combatientes consuetudinarios. Puedo decir, que todos dejaron bien en alto a la juventud de nuestro partido y país, ya que demostraron tener valentía, rebeldía, coordinación de ideas, y sobre todo, un profundo amor por nuestro país. ¡¡Los felicito muchachos!!.

Por ser feminista como nos enseñó el Comandante Hugo Chávez, tomé la decisión de acompañar el título de ésta Columna con la «foto de la entrevista» de la última representante de la juventud chavista que ha estado – hasta ahora – en dicho programa de tv, el viernes próximo pasado.

Entrevista a la joven Joiza Carvajal

La entrevistada fue una joven adolescente llamada Joiza Carvajal, nacida en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Quien funge actualmente como Vocera Institucional Integradora del Liceo Nacional «Juan Germán Roscio», de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media(FEVEEM), período 2019-2020.

Pero además tiene dos responsabilidades más: Comisionada de Chamba Juvenil y Comunicadora Clap, en el Municipio Juan Germán Roscio Nieves.

Ahora bien, siendo más jovencita, tuvo las siguientes responsabilidades Políticas:

1)Vocera Contralora del Liceo Nacional «Juan Germán Roscio» (FEVEEM) y Comisionada Municipal de Ingresos Universitarios(OBE), período 2017-2018.

2)Vocera institucional Activista del Liceo Nacional «Juan Germán Roscio»(FEVEEM), y Movilizadora Estadal, de la Organización Bolivariana de Estudiantes(OBE).

En este programa tuvimos conversando de varios tópicos. Me llamó poderosamente la atención la fluidez con que está joven adolescente desarrolló la conversa, a pesar según ella, de ser su primera entrevista televisiva.

Cuando le pregunté que responsabilidad tenía en la Organización Bolivariana Estudiantil(OBE) en los años 2017-2018 (imagínense, hace ya casi 3 años), me contestó lo siguiente:

«Que ella era la que se encargaba junto a su equipo de trabajo, en garantizar que ningún estudiante de 5 to año próximo a graduarse, se quedará fuera del Sistema Nacional gratuito y humanista del Sector Universitario».¿Qué tal?.

Pero cuando le pregunté cual era su responsabilidad actual en la Gran Misión Chamba Juvenil, me respondió: «profesor, nosotros estamos pendientes que nuestros jóvenes estudien y trabajen. Y que por ser menores de edad algunos, no sea una limitante para desarrollar sus aptitudes». ¿Qué tal estimados lectores, que les parece la respuesta?.

Bueno y así sucesivamente, en el transcurso del programa fue respondiendo, reflexionando y sintetizando cada uno de los temas que tuve a bien poner en el tapete en ese momento, para darle oportunidad que se expresara. Cuando llegamos al tema internacional, miren lo que me reflexionó :

«Bueno profesor como todos sabemos, EEUU mantiene un sistema Capitalista, el cual no permite tener una forma de vida humanista, allá prevalece el capital por encima del ser humano, sino veamos lo que está ocurriendo con el covid-19, donde ha fallecido tanta gente, y están contaminados más de 2 millones de EEUU. Es más, allá la salud está privatizada.

Continuó diciendo «diferente en nuestro país, donde el presidente Nicolás Maduro tomo decisiones acertadas para prevenir y atacar este virus, sino veamos la cifras, que a pesar del bloqueo criminal, son bajas comparados con otros países».

Aquí aproveché y le pregunté ¿Que opinas del bloqueo criminal de EEUU hacia Venezuela?.

Rápidamente me dijo: «profesor EEUU les interesa nuestros recursos naturales, el petróleo, el oro, y tantas cosas que tiene Venezuela que no tiene otro país del mundo, pero como dicen por allí profesor, que no hay mal que dure 100 años, y se que pronto EEUU entenderá que Venezuela es libre y soberana».

También me comentó del excelente trabajo que están haciendo nuestros jóvenes del partido y los Chambistas – como los denominó la entrevistada – en las estaciones de servicio de gasolina con respecto al contraloría social y lo que tiene que ver con ir reduciendo progresivamente las colas.

Es positivo destacar que Joiza Carvajal con apenas 16 años, es apoyada por su mamá (Mailube Méndez), por su papá(José Alberto Carvajal) y demás familiares, en ésta complicada, pero apasionante, maravillosa y formativa tarea: «La Política Partidista».

Sugerencias a los no j óvenes

Debemos apoyar a la juventud de venezuela y el mundo, independientemente de su ideología política , credo religioso, color, sexualidad, entre otros.

En el caso de nuestro partido, quiero felicitar a los responsables de la formación política en el municipio Roscio y todo el Guárico , ya que nuestros jóvenes tienen una sólida formación política , por supuesto, acorde a su edad.

Lo cual, es importante porque en el devenir del tiempo histórico serán nuestros representantes genuinos, en cada una de las esferas que emanan de un Estado democrático y Social de Derecho y de Justicia, llámese Presidencia de la República, Gobernaciones, Alcaldías, etc, como ya está ocurriendo actualmente como una estrategia acertada de la Revolución

Nunca excluirlos, al contrario apoyarlos como no los enseñó nuestro máximo lider: Presidente Hugo Chávez, y lo a continuado haciendo el Presidente Nicolás Maduro.

Finalizó diciendo que en las próximas semanas estaremos dándole oportunidad a otros tres(3) jóvenes de este municipio para que se expresen.

1)Raiza Morffe (juventud comunera de Jpsuv).

2)Ramón Guzmán (organización del PSUV).

3)Jose Manuel Ortega (Chamba Juvenil Agrourbana).

¡Hasta el próximo domingo!

¡Sigamos cumpliendo con la cuarentena Social y Consciente!