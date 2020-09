JORGE LINARES / El presidente y el país más amenazado, asediado, vilipendiado y agredido. Parte II

Ahora sí no queda duda de que nuestro país y el Presidente Constitucional Nicolás Maduro, han sido los más agredidos, asediados y vilipendiado, de toda nuestra historia de Venezuela, por el imperio gringo más poderoso que haya conocido la humanidad.

Quiero comenzar esta columna como su Parte I (eltubazodigital.com 4/ Abril/2020), recordando aquel sentido y emocionado discurso de nuestro Presidente Constitucional Nicolás Maduro, en el emotivo funeral de nuestro Comandante Eterno Hugo Chávez, no para entristecernos, sino para resaltar algunas cosas. Veamos.

Aseveraciones del presidente Nicolás Maduro:

– «Estamos al frente de él, como nunca hubiéramos querido estar, con el dolor más inmenso que pueda caber en nuestra humanidad, aquí estamos Comandante».

– «Hora dura y trágica de éste siglo XXI.».

– «¡ Aquí está invicto, puro, transparente, vivo para todos los tiempos!».

– No pudieron contigo, no podrán con nosotros jamás «.

– Levantó las banderas de Simón Bolívar y las encarnó».

– «Nadie ha sido tan injuriado como él».

Desde ésta última afirmación «nadie ha sido tan injuriado como él», haciendo alusión a nuestro máximo líder de todos los tiempos: «Comandante Hugo Chávez», quiero comenzar a desarrollar ésta columna de hoy.

El Presidente Nicolás Maduro en ese momento fungía como Vicepresidente de la República, y a los 30 días por Ley, hubo elecciones, y el pueblo venezolano lo hizo Presidente de Venezuela.

Seguro estoy que el Presidente Nicolás Maduro nunca pensó que como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, las agresiones, amenazas, los asedios y los vilipendios, se iban a perder de vista en comparación con el Presidente Hugo Chávez.

Como estoy seguro que tampoco le pasó por la mente al Presidente Nicolás Maduro pensar, que fallecido el Presiente Chávez, todo iba hacer color de rosa con aquello que llaman «la comunidad internacional», pero por lo menos, si pensaría que, se mantendría el mismo grado o nivel de agresiones, que hasta ese día se habían sucedido e inoculado contra el pueblo digno de Bolívar.

Lo cierto de todo esto, es que no fue así, no lo es, y no lo será, ya que el imperio gringo, gane quien gane las elecciones presidenciales estadounidenses este año 2020, continuarán y aumentarán las agresiones, porque no quieren aceptar que el Pueblo de Venezuela ha decidido ser un país libre, independiente y soberano.

Hemos sido testigo todos los venezolanos que desde que el Presidente Maduro asumió las riendas de esta nación, se han triplicado las agresiones, las amenazas, los asedios, los vilipendios, y cualquier otras formas de guerra no convencional, contra su persona y nuestra patria.

Que sin duda le han hecho un daño tremendo al histórico y combativo pueblo de Venezuela.

Cada vez que uno escribe la Parte II de cualquier artículo de opinión o una columna periodística, tiende a estar tentado por repetir exactamente algunas de las cuestiones que desarrolló en la Parte I, pero vamos a tratar que no sea así, en esta oportunidad.

Es por ello, que vamos a complementar nombrando algunas eventos irregulares contra el Presidente Maduro y nuestra patria , las cuales se han llevado acabo en los ultimos meses,y que no señalamos en la Parte I, porque logicamente no habían sucedido.

Enumeramos 28 de ellos en la Parte I, los invito a corroborarlas(eltubazodigital 4/Noviembre/2020).

Cuatro eventos irregulares como ejemplo

Ejemplo de Agresión:

– La llamada Operación Gedeón comenzando el mes de Mayo o Incursión Marítima en Macuto de 2020, o el Macutazo. Como todos sabemos, grupos armados conformados por estadounidenses y venezolanos disidentes de lo legal, entraron por el estado costero de la Guaira desde Colombia, pero también por Chuao, en el Estado Aragua.

Su objetivo central era, derrocar al Gobierno Revolucionario, liderizado por Nicolás Maduro. Dicha operación fue interceptada y neutralizada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana(FANB), pescadores y policía de la zona.

Ejemplo de Asedio:

– La tensión que se produjo finalizando el mes de Mayo de este año entre Washington y Teherán, cuando varios buques se dirigían a Venezuela tras de haber zarpado desde Irán cargados de combustibles.

Donde varios Buques militares gringos patrullan consuetudinariamente las aguas del Caribe de manera desafiante, asediando cualquier cargamento necesario que viene hacia Venezuela.

Es por ello, que en ese momento, el ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, anunció que escoltaría a los barcos iraníes cuando entraran en la zona económica exclusiva del país.

Ejemplo de amenaza:

– La Administración Trump está intensificando sus amenazas nuevamente de una intervención militar para derrocar al Presidente Constitucional Nicolás Maduro, desde comienzo del mes de Septiembre 2020.

Este peligro se acrecenta a medida que se acercan las elecciones parlamentarias el 6 de Diciembre en Venezuela, ya que el Imperialismo Gringo no quiere permitir que en nuestro país se realicen elecciones, como si nosotros fuéramos una colonia de ellos, y no es así, somos soberanos.

Ejemplo de vilipendio:

– Cuando el Presidente Nicolás Maduro indultó a más de 100 políticos presos entre el 31 de Agosto y el 1de Septiembre del año en curso , la ultra derecha dijo «que ni Maduro era presidente ni en Venezuela había Estado de Derecho.

Es decir, degradandole su condición de Presidente Constitucional de Venezuela, a través del desprecio, la ignominia y el desdén.

Eventos destetables recientes

Pero, en los últimos días se han producidos algunos acontecimientos de igual o peor magnitud, que rayan en lo aborrecible y abominable.

Los cuales agrupandolos y aplicándole la lógica , pudiéramos suponer que es la prepación del caldo de cultivo para una agresión mayor, en el marco de la elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. ¡No los subestimemos por favor!. Alerta, Alerta.

Entre los acontecimientos estan:

– Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana(CEOFANB)detectó vuelo ilegal de dos aeronaves con matrículas estado unidense en el Estado Zulia.

– Los ejercicios del Comando Sur con el Ejército Colombiano en el mar Caribe.

– Captura de un espía en el Estado Falcon, con intenciones de sabotear a instalaciones petroleras.

– Pronunciamiento de la Unión Europea sobre presuntas irregularidades en la puesta en marcha de las proximas elecciones parlamentarias el 6 de diciembre. .

– Amenazas de sanciones para los que participen en las elecciones, incluyendo a la oposición.

– La Fuerza Aérea de Venezuela derribó una avioneta sospechoza de traficar drogas, la cual hizo caso omiso de órdenes para aterrizar, en el Estado Falcón.

– Visita guerrerista de Mike Pompeo a Guyana, Brasil y Colombia.

– Informe amañado de una investigación a distancia, de una supuesta «comisión» de Derechos Humanos de la ONU, sobre supuestos hechos violatorios de los derechos humanos en nuestro país.

Agresión, amenaza, asedio y vilipendio en lo económico

Las innumerables medidas coercitivas unilaterales que ha tomado el Gobierno Gringo contra nuestra patria, desde aquel » Venezuela una amenaza extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos», teniendo como autor material a Barack Obama, hasta el Presidente Donald Trupm, la han transformado en Sanciones.

Y de estas sanciones se han desprendido acciones criminales contra el pueblo bolivariano, convirtiéndose en una gran cerco económico contra Venezuela, , trayendo consigo consecuencias irreversibles de sufrimiento y dolor humano, a la vista de todos los habitantes del bloque terráqueo.

El histórico pueblo de Simon Bolívar ha sido testigo presencial que a pesar que su gobierno Revolucionario cumplia a cabalidad y de manera correcta con los plazos del pago de la Deuda Externa, se violento’ el derecho internacional por entidades financieras y el gobierno gringo. Veamos.

Por nombrar dos entidades financieras internacionales, como ejemplo: Rabobank y Wells Faro. Esta y otras más, basandose en subterfugios no válidos económicamente hablando, rechazaron pagos legales destinados a la compra de alimentos, medicamentos, y toros bienes de primera necesidad.

Pero no contento con esto, comenzaron ha coeccionar, amedrentar y atemorizar a una red de instituciones bancarias y financieras internacionales que tenían relaciones con Venezuela, para que dejaran de negociar con Venezuela, y así fue, lo lograron.

Entonces, imagínense ustedes queridos y respetados lectores:¿ Como hace un país, como Venezuela con una economía altamente dependiente de las transacciones internacionales para el intercambio comercial?.

La respuesta es, que siguieron profundizando el cerco económico, y el gobierno gringo de Donald Trump se encarga de impedir totalmente que los bancos y operadores del mundo, lleven a cabo transacciones financieras con nuestro amado país.

Un ejemplo fehaciente de ello, es en el año 2017, donde una empresa extranjera llamada Euroclear, que tenía como razón social la custodia de gran parte de los bonos venezolanos, de repente paralizó las operaciones, por la bicoca de 1.200 millones de dólares.

Es decir, Venezuela desde hace un tiempo para acá, no puede recibir pagos internacionales, cumplir con obligaciones financieras y acceder a fuentes internacionales de financiamiento, debidamente establecidas en las leyes y los tratados internacionales.

Es más, y como dice el libro de Eduardo Galeano: el mundo al revés. Las empresas calificadoras de riesgos, declaran que por incumplimiento de pago de venezuela, hemos entrado como país » al riesgo default».

Terminó diciendo que ya en el año 2015, cuando el Presidente de EEUU, Barack Obama declara a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad y política exterior de los EEUU, a Venezuela le resulta a extremadamente costoso acceder a cualquier financiamiento internacional, le querían cobrar 30%, cuando lo normal era de 4 a 5%.

Es así como llegamos a la conclusión de que la economía Venezolana no tiene un desenvolvimiento normal como otra economías de la región y del mundo, por el cerco económico criminal que está en pleno desarrollo contra Venezuela, el pueblo y nuestro Presidente Constitucional Nicolás Maduro.

Es por ello, que no se debe hacer una análisis de la economía Venezolana sin tomar en cuenta, éste cruento bloqueo criminal, y la resistencia heroica de un pueblo venezolano que decidió ser libre, independiente y soberano.

Porque de no ser así, entonces el análisis estaría ditorcionado, amañado e incorrecto.

Igualmente, en una análisis serio de nuestro país, es necesario tomar en cuenta todos los atentados y agresiones contra nuestro Presidente Nicolás Maduro, su esposa, primera combatiente Cilia Flores, su hijo Nicolás Maduro Guerra, y demás familiares. Hasta el Próximo Domingo.

! Sigamos cumpliendo con la cuarentena social y consciente!