JORGE LINARES/ Crónica de una muerte anunciada: Temblequea la economía especulativa mundial

Cuando uno se dispone a estudiar y revisar lo que tiene que ver con la economía global o economía mundial o economía internacional, sugiero que primeramente estén bien claros, que existen dos tipos de economías, dentro de una misma economía general mundial (parece un juego de palabras, no lo es), que están indisolublemente unidas y hermanadas, por supuesto, en el mismo sistema Capitalista, ellas son: La Economía Real y la Economía Financiera Especulativa. Hoy hablaremos de la Especulativa.

A continuación vamos hacer un somero relato de la crisis más grave que ha tenido el capitalismo para que podamos entender con mayor prontitud y exactitud: «que diga lo que diga Donal Trump, EEUU no se escapará de una nueva crisis». No es porque lo diga yo, no los dice la lógica y los hechos recurrentes.

Pero cuidado, puede ser más grave aún, que la que me expongo a describir. ¿Y afectará a las economías de todos los países del mundo?. Lo respondo en la Parte 3 de este tema. Vamos hacer hoy la Parte1 nada más.

«Felices» años 20 del siglo XX

La efervescencia económica de los años 20 del siglo XX, basada en el inicio del proceso del crecimiento económico de los Estados Unidos(EEUU), creó una burbuja financiera, que reventó el 24 de octubre del año 1929, sumergiendo y catapultando en una profunda crisis al mundo Industrializado. Así lo llamaron ellos: los años felices. Veamos.

Después de la primera guerra mundial, exactamente en 1919, cuando EEUU salió victorioso y la economía comenzó a prosperar (en cambio Europa en ruinas y agotada por los años de la guerra) a través del auge de la electricidad, del fortalecimiento de la tecnología, de la aparición formal de la radio, de la producción importante de aviones, de la masificación de artículos de lujo del hogar, vestimenta, comida, etc, es aquí donde aparece «EL CONSUMISMO», porque se convirtió en una necesidad imperiosa y consuetudinaria para los estadounidenses.

Bueno y así sucesivamente, la industria del automóvil crece y prospera, debido a la compra extravagantemente en número importante de vehículos, o sea, se produce en masa.

Lo cierto del caso para ir terminando esta parte, es que la bolsa de Nueva York se convirtió en un atractivo exquisito para invertir y conseguir dinero facil.

Entonces, las empresas grandes, medianas y pequeñas invirtieron sus ingresos y sus ganancias, los bancos invirtieron sus depósitos y el público invirtió sus ahorros, ya que, creyeron en esa «economía consumista», disparándose una alta demanda de las acciones, que hacia subir su precio, y por su puesto, la gente corría a comprar.

¿Pero que sucedió?

La Bolsa de Valores de Wall Street sufrió un estrepitoso derrumbe de precios, es decir, caída libre, el cual trajo como consecuencia la ruina desde grandes empresarios, habilidosos negociantes, hasta pequeños accionistas.

Y como es de esperarse, como resultado de una catástrofe financiera de ésta magnitud, el cierre total de empresas y bancos.

Es aquí, precisamente estimados y respetados lectores, en ésta debacle de la más profunda depresión y la más grave crisis en la historia económica, fue que se enterró el modelo económico de Adam Smith, junto a su teoría clásica del liberalismo económico.

Vuelvo a reiterar, hasta ahorita la más grave, amigos míos; pero, los indicadores económicos mundiales, la lógica y el raciocinio humano, nos alertan que la crisis financiera especulativa que está por manifestarse es mucho más aguda.

Producto de esa gran crisis del año 1929 y del momento histórico donde se enterró el modelo económico de Smith (la no intervención del Estado en la Economía ) , aparece la publicación de un libro, con autoria de John Maynard Keynes : «La Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero», junto a su pensamiento económico.

Estos dos marcaron un hito y un rumbo como nuevo modelo económico en EEUU , que no era otro, que la Intervención del Estado en la Economía y la Creación de Empresas Estatales para impulsar la Inversión, el Empleo y el Consumo(que por cierto, parte de éste modelo económico está presente actualmente en nuestro país , por su puesto a la Venezolana).

La postración y extenuación del enfoque Keynesiano, son los subterfugios que utilizan para con los años apartarlo a un lado y justificar e implementar un liberalismo económico más sofisticado, inhumanamente hablando, el Neoliberalismo. En la próxima columna continuaremos con este tema, y les escribiré sobre la Crisis Financiera Global 2008.

Ataques contra el inicio de Plan de Siembra Ciclo Invierno

La Confección de asociaciones de Productores llamada Fedeagro no le da «Taima» a la Revolución Bolivariana, ni en un momento tan delicado como éste, donde la pandemia está haciendo estragos a nivel mundial, allí podemos notar cuál es realmente el objetivo de ellos.

Han dicho de todo, desde que la producción agropecuaria no tendrá éxito nunca hasta que no haya un cambio de Gobierno, eso sí, que sea hacia ultra derecha, hasta decir que dan por perdida el ciclo de siembra de invierno que está por comenzar.

Es decir, no se ha comenzado físicamente la siembra y ya ellos presagian malintencionadamente como enigmáticos pitonizos, que va ser un fracaso.

Menos mal que el Presidente Nicolás todo lo informa en transmisiones televisivas, sino imagínense ustedes.

Como también nuestro Gobernador José Vazquez, permanentemente está informando, y eso tiene un valor importante.

Porque como lo dice el Presidente Maduro, a mayor información mayor conciencia tiene nuestro pueblo para entender las cosas.

Por eso creo que este tipo de información hay que darle una mayor preponderancia y difusión comunicacional, porque se trata de alimentos para el pueblo, es decir, es sagrado.

Dejó con ustedes el ritmo que traen con declaraciones malintencionadas en los últimos tres(3)años:

2018

2019

2020

Entrevista al vicerrector Juan Montenegro.

El viernes 24 de Abril a las 11 am tuve la oportunidad de entrevistar al Profesor Juan Montenegro, quien funge actualmente como Vicerrector Administrativo en la Universidad Rómulo Gallegos, en ROSCIO TV, CANAL, 16.

Nacido en el Estado Portuguesa, pero establecido en Guárico hace muchos años, o sea, también es guariqueño. Me dijo que orgulloso de haber estudiado en un liceo piloto y epicentro republicano, llamado UNDA en Guanare que es la capital del Estado Portuguesa.

Ingeniero Agrónomo egresado de la UCV y Revolucionario a carta cabal. Pero el profesor Montenegro, además de conocer la agronomia y su praxis, es un hombre versado en otra disciplinas de las ciencias sociales y económicas.

Vaya pues mi respeto, admiración y mi hermandad para este ilustre académico y político, que junto al Profesor José Luis Berroteran, Rector de la Unerg, desde que llegaron a esta institución han fijado un rumbo para cambiar definitivamente el modo de pensar universitario tradicional, por uno emancipador y refundador, sin hipocresía y mediocridad. Y el día que vayan a asumir nuevas responsabilidades, es un buen legado que nos dejan. Gracias.

¡Sigamos cumpliendo la cuarentena social y voluntaria!. Hasta el próximo domingo!