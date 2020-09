Humor negro: Los asintomáticos contagian solo cuando respiran

La Pandemia mundial da para todo: Como si se tratara de una película de humor negro al mejor estilo de absurdo que sirve para dar rienda suelta a la incoherencia y la irracionalidad para conseguir la carcajada del espectador.

Desde Perú nos llega un vídeo ampliamente difundido por las redes sociales donde la Ministra de El Perú, Pilar Mazzetti en una entrevista manifestaba que los pacientes asintomáticos contagian solo cuando respiraban..?

Todo sucedió en una entrevista en directo con la alta representante del sistema público de salud, de esa nación cuando en el Programa RPP en vivo, el conductor le pregunto a la alta representante que si los asintomáticos no contagiaban.

A eso respondió. “Aquí se la hace pruebas al que tiene síntomas, el que no tiene síntomas no contagia”, ante esto vuelve el conductor aturdido por la respuesta, ¿usted me está diciendo que el asintomático no contagia me ha dejado un poco confundido?

Pilar Mazzetti: A ver, responde, cuando se hacen la lista de personas positivas se incluye los pacientes asintomático?, en ningún país del mundo,

De manera recelosa el conductor de la entrevista sigue insistiendo ante su incredulidad de la entrevistada dice “Hemos estados todo el tiempo preocupado porque nos han dicho repetidamente que los asintomáticos también pueden contagiar?, le pregunta. Ante esto la alta funcionaria responde, “el asintomático contagia en un porcentaje muy pequeño y solamente cuando respira”.

En realidad no sabemos si reír y preocuparnos ya que da la duda de quienes hoy critican al Estado venezolano, arengando con politiquería la forma de llevar la pandemia, en cuanto a los métodos aplicados en otras latitudes, sobre todo en países que pretenden levantar la bandera de la eficacia y solo critican sin ver las acciones y consecuencias de las políticas mal llevadas.

Aunque la finalidad del video difundido por las redes sociales pretende ridiculizar a esta funcionaria, sus respuestas dejan dudas en cuanto al tratamiento del Perú en el control de la pandemia y que según datos actualizados 5 de septiembre muestra las cifras de 670 .145 contagiados y la cantidad de 30 mil muertos.

Y que según datos del propio ministerio de salud. Perú, es el primer país del mundo en mortalidad relativa por Covid-19 y el quinto en casos confirmados.

Ante estos escenarios la republica neogranadina no escapa a estas realidades ya que reporta hasta hoy 5 de septiembre, datos oficiales con más de 650 mil contagiados y más de 20 mil muertos. Donde más casos hubo fue en Bogotá (2.159), Antioquia (1.658), Valle del Cauca (519), Santander (464) y Cundinamarca (452), esto sin contar los casos de Brasil con más de 126 mil fallecidos y 4 millones de contagiados. Brasil y EEUU, mantienen el record letal de países más contagiados del mundo, desde el inicio de la pandemia. Sus Presidentes Bolsonaro y Donal Trump.

Mientras todo esto sucede en norteamérica y en países latinoamericanos, que secundan las políticas intervencionistas arrodillándose y cediendo espacios territoriales para mandar a sus anchas y además prestando su territorio como caballo de Troya para la agresión de Venezuela, el gobierno nacional sigue dando la dura batalla, enfrentado contra un bloqueo criminal, asesino, que afecta a toda la población.

Mientras esto sucede, sigue el realismo mágico, el humor negro al mejor estilo de la trama cineastica de lo absurdo, donde el protagonista decide ser un héroe, y salvador del mundo utilizando la teoría del garrote y la zanahoria, sin embargo en el camino recorriodo en estos 20 años está la lucha de los pueblos que se convierten en el aliciente para que la justicia y la independencia para sobreponerse ante tanto atropello de quienes pretenden ser los policías del mundo y los payasos que los secundan.

Julio Ramos / Valle de la Pascua / Notiexpres24.com.ve