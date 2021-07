Hembra Realidad/ Los trucos funcionan con el indicado

Entre mujeres siempre se dan temas de conversación donde exponemos más o menos cuáles son las cosas que espantan a los hombres, o cuáles son esos comportamientos que debes tener para que se quede.

A veces siento como si tuviéramos que llenar un requisito. Porque te dicen cosas como: sea bien portada mijita, manténgase de buen humor, una señora en la calle una puta en la cama, no le reclame mucho, trata de que siempre te vea arreglada, sé amable, complácelo en todo, atiéndelo en sus cosas, la comida, la ropa. No se le niegue en la cama, porque lo que no le des, lo va a buscar afuera. Y así…

No es que hagamos mucho caso, sobre todo en eso de no reclamarle por nada; pero el punto es que te enumeran una retahíla de conductas que debes tener para que el tipo se enamore. Incluso en google consigues artículos como: 11 secretos para que un hombre se enamore de ti, o, 5 claves para enamorarlo.

Y así vamos de truco en truco, intentando que se quede. Como si tenemos una audición y es indispensable mostrar nuestra mejor actuación para quedar seleccionadas. ¡Es que hasta en eso nos han dado responsabilidad!

Mientras ellos a cada que pasa el tiempo se quitan más peso: son menos caballerosos, ya no hacen muchos esfuerzos para enamorarte, pensarán: “para qué si ella es la que anda esmerándose”.

Sin embargo, en esa necesidad de preguntar a ellos cuáles son esas cosas que hacen que se quede, muchos te dicen: “que me traten bien, eso me amarra” ó “que no sea celosa”. Pero aún así buscan un affaire en la calle, y muchas veces deciden irse ¿Entonces, la que te trata bien y no es celosa, no es suficiente?.

El hombre se queda porque quiere quedarse, porque le toca, porque lo decidió, porque hizo click y notó que ahí es. Por el motivo que sea, la cama, el trato, la paz, por comodidad, equis, se quedó porque se le vino en gana.

No por amarres, ni por pasos seguidos, ni por un plan maquiavélico. Lo forzado no termina bien, los trucos funcionan con el indicado, con el que toca, sin más.

Keimary Ruiz H. / Periodista / @keiruizh / C.N.P. 20.296