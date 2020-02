HEMBRA REALIDAD / Ellas también quieren sexo

Meterse en una conversación de mujeres que hablan sobre sexo sin temor, es como ver una película de suspenso en la que no sabes lo que viene luego. Te comes las uñas de la ansiedad. No apto para moralistas, claro está.

Estás mujeres que hablan sobre el placer, les gusta practicarlo tanto o más que a los hombres. Aunque hayan algunos estudios que dicen que el hombre es más sexual, la verdad es que muchas de estas féminas, y cuando digo muchas, quiero decir bastante, tienen un apetito sexual gigante.

No es que uno ande pensando 24/7 en sexo, y tampoco es que no tengamos sentimientos o no nos guste el romanticismo. Pero a decir verdad el placer pleno también es una necesidad, y no lo expresamos mayormente porque de las mujeres siempre se espera más reserva en cuanto a esos temas.

Pero el hecho que te confiesen sin resquemor, que ellas también quieren sexo, y no precisamente dos veces a la semana. Ese dicho de que el hombre propone y la mujer dispone, está totalmente desfasado, porque dijera Patty “a veces andamos por ahí violando gente, proponemos y disponemos”. Deja claro, que no es nada del otro mundo que las mujeres también tengamos apetito.

Carolina lo dice de esta forma: “Si fuera por mí, lo hago todos los días, el punto es que no siempre se puede, que si por las ocupaciones y otras cosas. Pero cuando tenemos mucho tiempo sin vernos, porque alguno de los dos viaja, entonces ahí si es verdad que no lo pelo. Hasta que él se enferma».

De por sí nosotras transmitimos energía sexual, el hombre tendrá la testosterona, pero al género femenino nos sobran las ganas.

Obvio que al fin de cuentas es relativo a la importancia que cada uno, hombre o mujer, le dé a esta área de la vida.

Yo sigo fuerte con mi convicción de que las ganas de nosotras depende en gran medida del efecto que la pareja logre causar en ti. De lo que despierte, de lo que seamos capaces de mantener aún cuando pasen los años, y del juego mental que te lleve a querer brincarle encima, al menos 4 veces por semana, por no decir 6.

Keimary Ruiz H./ @keiruizh