1 La sociedad humana actual es producto de un proceso evolutivo que se inicia desde su propio origen, y por lo tanto nunca ha sido estática.

La familia y el Estado tienen en común un motor que los une e impulsa hasta alcanzar su desarrollo actual: la propiedad privada.

El Libro de Federico Engels “El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado”, escrito en 1884, arroja luz sobre los temas mencionados.

Inicial y fundamentalmente, Engels tomó como punto de partida para sus indagaciones las investigaciones del arqueólogo y etnógrafo estadounidense Lewis Morgan (1818-1881), pero en ediciones posteriores anexó datos provenientes de otros estudiosos de la prehistoria, analizándolos desde la perspectiva marxista con su método del materialismo histórico.

2 El filósofo alemán demostró que el Estado es producto de las contradicciones internas de la sociedad primitiva, cuando surge la propiedad privada con la división en clases. Entonces, el Estado no es una creación divina como argumentaron príncipes y reyes para mantenerse en el poder.

La primera función del Estado fue la de organizar a la población según el territorio, y no de acuerdo a sus relaciones familiares. La segunda consistió en crear una serie de instituciones públicas como manifestaciones de su poder, tales como el ejército, las cárceles y otros organismos coercitivos.

El Estado es el órgano de la clase social más robusta económicamente que ha alcanzado el poder político para someter a las clases más desposeídas. ( Muy cierto: En Venezuela unos pocos boliburgueses someten hasta la humillación a millones de habitantes empobrecidos).

3 Engels hace un pronóstico discutible sobre el advenimiento del socialismo a la luz de los acontecimientos históricos recientes (la caída del Socialismo Real) :“Las clases desaparecerán de un modo tan inevitable como surgieron en su día. Con la desaparición de las clases desaparecerá inevitablemente el Estado. La sociedad, reorganizando de un modo nuevo la producción sobre la base de una asociación libre de productores iguales, enviará toda la máquina del Estado al lugar que entonces le ha de corresponder: al museo de antigüedades, junto a la rueca y el hacha de bronce”.

4 La explicación de que estos cambios no sobrevinieron como supuso Engels puede encontrarse en el campo de la especulación ideológica o en la discusión filosófica: algunos estudiosos plantean que el hombre nuevo no puede aparecer, mientras no entendamos qué es en realidad el hombre, así sin adjetivos.

Además, Engels y Marx hablaron del triunfo del socialismo en países altamente desarrollado como Inglaterra, y no es países subdesarrollados con mentalidad de repúblicas bananeras, un verdadero caldo de cultivo para el surgimiento de dictadorzuelos de diferentes raleas y pelajes.

