Edgardo Malaspina/ Inicio de los estudios de medicina en Venezuela

1.- Lorenzo Campins y Ballester nació en Palma de Mallorca (España) el 1 de julio de 1726. Fueron sus padres don Juan Campins y doña Antonia Ballester.

Se graduó de bachiller y doctor en medicina el 24 de julio de 1755 en la Universidad de Gandía. En 1761 parte de Cádiz para Venezuela, donde se encontrará a principios de 1762. Ubica su residencia en Caracas, que ese entonces tenía 30.000 habitantes. Inmediatamente entregó sus credenciales al Cabildo de la ciudad para su reconocimiento y empezó a ejercer su profesión.

En 1772 trabaja en los tres únicos hospitales de Caracas: San Pablo, Nuestra Señora de la Caridad y San Lázaro.

El 12 de abril de 1763 hizo una solicitud ante el Rectorado de la Universidad Real y Pontificia de Caracas para dictar un curso de medicina de gratis con la condición de que se le incorporaran a la institución sus títulos de Maestro en Artes y de Bachiller y Doctor en Medicina. El Claustro Universitario acepto su petición, pero debía hacer un ejercicio literario para demostrar sus conocimientos. El acto literario se realizó el 30 de mayo de 1763, y versó sobre los Aforismos de Hipócrates.

2 El 10 de octubre de 1763 Campins dictó su primera clase de medicina en la Universidad de Caracas. Esa fecha es considerada como el hito inicial de los estudios médicos en Venezuela.

El Dr. Miguel González Guerra afirma: “…Esta es una fecha que debería estar grabada en la memoria y en corazón de todo médico graduado en una universidad venezolana, por cuanto tal primacía se extiende ciertamente a la primera clase de medicina en alguna universidad venezolana.”

3 Los estudios médicos dirigidos por Campins duraban cuatro años, y el último se practicaba en los hospitales. Se estudiaba fisiología, patología, higiene, terapéutica, materia médica, el pulso y la orina.

Los alumnos asistían diariamente a las clases una hora y un cuarto. Campins dictaba una conferencia magistral semanal con manuscritos que eran memorizados por los alumnos. Al primer curso de medicina se inscribieron cuatro alumnos.

Ningunos de ellos pudo graduarse. Desde 1763 hasta 1783 Campins dictó seis cursos. Los dos primeros los hizo de gratis.

En 1767 había sólo dos estudiantes de medicina. En el tercer curso se graduó su primer pupilo como Bachiller en Medicina: José Francisco Molina Sierra (1753-1788), oriundo de Puerto Cabello. José Francisco Molina estudió desde el 22 de septiembre de 1771 hasta el 17 de enero de 1775.

4 La carrera de medicina no gozaba de prestigio en la época colonial , por eso en 1777, cuatro estudiantes que culminaron el curso teórico decidieron no graduarse “por no tener premio ni merito en emplearse en la carrera de médicos”.

Para Campins fue una derrota, no obstante, ese mismo año ,el 14 de mayo, es declarado propietario de la Cátedra de Medicina. Esas dos situaciones contrapuestas, el Dr. Miguel González Guerra las tracta así: “En ocasiones, los momentos infortunados suelen estar caprichosamente acompañados de los momentos que pueden ser considerados como los realmente estelares”. El mismo 1777 (14 de mayo) una Cédula Real crea el Protomedicato de Caracas por petición realizada por Campins y Ballester , quien fue nombrado protomédico interino, Alcalde Mayor de Leprosos, Visitador Examinador, Juez Mayor de todos los médicos, cirujanos, boticarios, algebristas, oculistas y destiladores de Venezuela .

El 12 de junio d 1779 José Francisco Molina recibió el título de Licenciado en Medicina. En 1780 Campins y Ballester inició el sexto curso de medicina. No lo concluyó por razones de salud, pero de ese grupo surgieron varios protomédicos: Vicente Fajardo, José Francisco Molina Felipe Tamariz en Venezuela; y Narciso Esparragoza, quien fue protomédico en Guatemala. Campins y Ballester murió el 19 de febrero de 1785.

