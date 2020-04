Edgardo Malaspina / Ética médica en tiempos de pandemia

¿Hasta dónde deben los médicos cumplir con el juramento hipocrático sino hay suficiente material profiláctico para luchar contra la Covid-19?

(«La ética no es más que el intento racional de averiguar cómo vivir mejor». Fernando Savater en Ética para Amador)

(La ética como disciplina filosófica está en la palestra pública en medio de la pandemia)

1 Casi todos los códigos de ética de los colegios médicos del mundo se fundamento en el espíritu hipocrático de la profesión: salvar vidas aún si la propia del facultativo corre peligro.

2 En muchos países han enfermado y hasta muerto médicos en su lucha contra el coronavirus. Pero la tragedia no se detiene allí: estos médicos contagiados pueden transmitir el mal a sus familiares. En España el 14 % de los médicos contrajeron la enfermedad. Es ético que un médico arriesgue su vida luchando contra el mal; pero, ¿es correcto que el médico someta a sus familiares a este riesgo?

3 Los bomberos no arriesgan su vida durante un incendio si no cuentan con un equipo adecuado. ¿Se puede extrapolar este razonamiento bomberil hasta los médicos?

4 Galeno, cuyo nombre define por antonomasia a todos los médicos, huyó de Roma durante la peste antonina (165-180 d. C). En aquella época no se conocían las causas del mal (etiología) , pero si el peligro por no existir tratamiento. Este comportamiento de Galeno se ha repetido a lo largo de la Historia de la Medicina durante diferentes epidemias.

En nuestro tiempo hay grandes conocimientos sobre los virus, su forma de transmisión y hasta de los tratamientos paliativos; no obstante el peligro para la vida sigue siendo el mismo, y el miedo a la muerte también.

5 En 1995, los trabajadores de la salud abandonaron a pacientes durante una epidemia de ébola en la República Democrática del Congo. Y en un brote de SRAG en Toronto en 1997, en el cual casi la mitad de los infectados fueron profesionales de la salud, buena parte del personal sanitario se rehusó a ir a sus trabajos.

6 En todas partes del mundo faltan mascarillas y otros implementos profilácticos para luchar contra el coronavirus. Hay incluso protestas del personal sanitario, que sólo exigen que se les abastezca para seguir cumpliendo su labor.

También ocurren escenas de ciencia ficción: en Venezuela el protector (?) de una entidad federal visitó un hospital forrado de trapos y de culillo, en esa especie de traje de astronauta, para rendir tributo a su cargo: protector de sí mismo. Un médico con sólo su humilde bata y tapabocas lo mira atónito, como quien ve a un marciano. El protector (?) se come un exquisito manjar y no quiere compartirlo con el hambriento que lo observa.

7 ¿Debe un profesional de la medicina arriesgar su vida cuando la gente no quiere cumplir con una regla elemental higiénica como el distanciamiento social? ¿Debe arriesgar un médico su vida en un centro hospitalario destruido por las nefastas políticas de ciertos gobiernos? ¿Dónde está la ética de la gente que rechaza a los médicos que viven en sus mismas residencia por temor al contagio?

8 Mi particular punto de vista es que el médico debe luchar por todos los medios para lograr las mejoras adecuadas profilácticas que le permitan continuar su trabajo, y jamás abandonar a sus pacientes; pero cada uno es libre de actuar de acuerdo a su criterio, fundamentado en su «yo y sus circunstancias», parafraseando a Ortega y Gasset .

!Y el que esté libre de pecados que lance la primera piedra!

9 En todo caso, es un debate que queda abierto.

Edgardo Rafael Malaspina Guerra