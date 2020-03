AQUÍ LO QUE SEA / Elecciones: ¿única salida?

Con la conformación del nuevo CNE muchos aseguran que esta sería la válvula de escape ante la profunda crisis económica política y social que acogota al país. Las parlamentarias, según los entendidos: serán para el segundo semestre del año. Globo de ensayo.

De ganar la mayoría el sector del polo patriótico: se consolidaría y hegemonizaría en el poder.

De hacerlo el sector oposicionista: Devendrían otros escenarios electorales. El referendo revocatorio presidencial, a la vuelta de la esquina. Dentro de 9 meses. El inicio a lo que serán las elecciones para gobernadores y alcaldes. Ante estos particulares escenarios. El país necesita de una válvula de escape. Serán las elecciones la única salida.

MAS DE 5000 TONELADAS DE CEBOLLAS se esperan cosechen en los próximos días en tierras guariqueñas. El anuncio lo hizo el gobernador José Vázquez. Anuncio de impacto social y económico para la región. En pasados años este rubro estaba casi extinguido en la región. La desinversión. La inseguridad galopante. La falta de apoyo por parte del estado a los pequeños y medianos productores. Aunado a una total y absoluta apatía por parte de los productores de cebolla en la región. Todo este caldo de cultivo, logro el aumento desmedido del precio de este rubro y su casi inalcanzable poder adquisitivo.

Vázquez. A través del apoyo decidido al pequeño y mediano productor de cebolla. Con créditos. Asesoría. Logra esta importante cosecha. Palpable y tangible. Con carácter de suministro no solo a nivel local. Si no también en el ámbito nacional. 20 puntos para el gobernador Vázquez.

INFORME SEMANAL DEL PATRIOTA COOPERANTE. “Fermín saludos. Confirmado. Se tiraron en “Caldo de ñame” a Muguesita. Lo venía diciendo dese hace semanas. Fueron a Caracas este pasado martes. Pedro Loreto con 9 secretarios generales municipales. Se incluye a “Caballito” Altuve y Williams Sarmiento. Pidieron su destitución.

El “Dinosaurio” Bernabé Gutiérrez accedió a la petición. Verdugos sin piedad. ¿Los aspirantes a sustituir a Muguesa? Rafael E. Silveira y Orlando Hernández. A otra que le tienen también lista su destitución es a la compañera secretaria de organización Indira Hernández.

El “Comando parrillero” le jura y quiere imponer a su comandante general el “parrillero” Luis Yoris. El comando Parrillero avanza a paso de vencedores. Lo que no saben estos pendejos es que “súper divididos” no jodemos a nadie.

Los autores intelectuales de esta jugada. Pedro “el oligarca de mamonal” Loreto y Carlos Prosperi.

LA PELEA A PUÑALADA TRAPERA EN VOLUNTAD POPULAR no tiene rivales. Al “Bachaco” Giovanny Salazar le tienen una “sorpresita”. Se mueven “Duro” por los lados de Caracas echándoles “Gamelote” los VP Alejandro Reinoso y José Riera. Dicen que no se calan más las imposiciones del “Bachaco”que hasta no darle “Mortadela” a Salazar no se quedarán quietos.

LO ANUNCIO ANTES PARA QUE NO DIGAN QUE NO LO ADVERTÍ para este próximo 10 de marzo, en Guárico la convocatoria para la marcha no existe. No hay planificación. Ni logística. Ni nada.

El CODOP el designado para este tipo de organización. Con Giovanny Salazar a la cabeza. Están súper divididos y pendientes no los “Jodan” como lo hicieron con Muguesita. Mientras tanto nosotros “Viendo pal techo” sin líderes. Organización. Ni nada. Seguiré informando. En contacto Fermín.

