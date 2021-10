Cuando el sabio Torrealba visitó Altagracia de Orituco

Guárico.– Según información conseguida oralmente: es un soleado día de marzo de 1968 en Altagracia de Orituco.

Dos meses después Europa estallaría con la primavera estudiantil del mayo francés.

Los personajes más destacados de la foto: trajeado de blanco el presidente de Venezuela para el momento, Raúl Leoni, su esposa con un ramo de flores, Carmen América Fernández o «Doña Menca» como se le conocía.

El ministro de la defensa (?) y una señora de blanco y de lentes negros.

En medio de ellos la figura vacilante de un ya anciano doctor José Francisco Torrealba, se apoya en el brazo del militar.

Entre el presidente y el médico asoma el rostro adusto del sacerdote para la ocasión.

La presencia en Altagracia del sabio Torrealba es motivada por la inauguración una urbanizacion que lleva su nombre.

Según me informan Torrealba no asistió muy a gusto puesto que desdeñaba los protocolos, no aceptó ir en el carro del gobernador del estado, fue en su carro particular por lo cual llegó con retraso. Detrás de los personajes flamea, en medio de un sol caldeante, la bandera insignia del poder de aquellos tiempos.

El informante para esta fotografía es don Emilio Vargas, formaba parte de los organizadores del evento, tenía para ese momento 35 años. (Fotografo desconocido)

Fuente: Sanjuandelosmorros.blogspot.com