SE VIENE LA 5TA TEMPORADA / Entérese por qué mataron a Nairobi en La Casa de Papel

Caracas.- A pocos días del inicio de la quinta temporada de La Casa de Papel, se reveló por qué murió Nairobi, el personaje de Alba Flores. Uno de los productores de la serie de atracadores más famosa del planeta decidió explicar el motivo de este hecho que impactó a los seguidores.

“La personalidad de Nairobi no estaba hecha para la guerra que se estaba preparando en esta última temporada”, relató Jesús Colmenar en TVLine.

Colmenar es el productor ejecutivo de La Casa de Papel.

Además, “matamos a nuestros personajes y esto añade tensión. Es algo bueno que no sepamos quien va a ser el siguiente en morir y no saber lo que va a pasar. Se suponía que ella no debía estar allí. Creo que esto le da un mayor impulso a nuestros personajes, algo que de otra manera sería demasiado complejo de realizar”, señaló el mencionado productor.

Cabe recordar que, las nuevas peripecias de los atracadores más queridos por los espectadores llegarán el próximo 3 de septiembre a la plataforma Netflix.

Con información de Marca