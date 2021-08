¡IMPERDIBLE! / Se estrenó el tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ (+VIDEO)

Caracas.- Marvel Studios y Sony Pictures lanzaron el primer tráiler oficial de Spider-Man: No Way Home, tercera película del arácnido en el Universo Cinematográfico de Marvel. Al igual que en las anteriores, Tom Holland será el encargado de personificar a Peter Parker.

El equipo de Jon Watts y Kevin Feige parecen dispuestos a confirmarlo todo: el multiverso ya está aquí y forma parte de la trama.

La Fase 4 alcanzará su clímax este 17 de diciembre, no cabe duda. Tres minutos de tráiler que incluyen grandes dosis de contenido que, quizá, quieras no ver hasta el día de estreno de Spider-Man: No Way Home.

Todo comenzará justo donde se quedó Spider-Man: Far From Home (2019); concretamente, la recta final de la aventura.

Además, Peter contactará con Doctor Strange en escenas que, como podrás ver, están repletas de referencias a la Saga del Infinito.

Qué pasará es algo que todavía no está confirmado. No aparecen Tobey Maguire ni Andrew Garfield, los dos Spider-Man anteriores de Sam Raimi y Marc Webb, así que toca esperar un poco más.

