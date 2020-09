“Especial” tendrá su estreno Festival de Chicago

“Especial” primer largometraje venezolano protagonizado por un actor Down, bajo la dirección de Ignacio Márquez tendrá su estreno en el 56° Festival Internacional de cine de Chicago.

Especial cuenta la historia de Chúo, un joven profundamente encantador quien debe navegar los desafíos de la edad adulta temprana con síndrome de Down mientras busca construir una vida independiente de su atribulado padre, un percusionista frustrado y refugiado en la bebida. Separados durante mucho tiempo por un océano de silencio y vergüenza, ¿podrán los dos hombres construir un futuro común?

La película, escrita y dirigida por Ignacio Márquez y producida por José Antonio Varela participará en la sección “New Directors Competition”, de la selección oficial del 56° Festival Internacional de Chicago, el más antiguo de Estados Unidos y el de más prestigio internacional de ese país.

Este se llevará a cabo del 14 al 25 de octubre, en formato virtual, a causa de la emergencia sanitaria producto del COVID-19.

Para Márquez, filmar este largometraje ha sido un proceso muy personal ya que durante gran parte de su carrera artística “he tenido la suerte de haber sido impactado por la prodigiosa luz de las personas Síndrome de Down” indicó.

“Siento una profunda conexión con su condición, con su manera de ver el mundo, con el poder incandescente de su ingenuidad, pero también con la impotencia ante el rechazo cotidiano y la imposición de un entorno que tradicionalmente los anula, desde el familiar hasta el social.

Ellos me han enseñado que los límites no existen y he tenido el privilegio de conocer a la franqueza en estado puro, un don de su condición del que estaré eternamente agradecido y que quiero compartir” afirma el cineasta, que en el 2012 estrenó el cortometraje “Sueño Down” Selección Oficial en más de 25 Festivales Internacionales y premiado en 5 de ellos.

Márquez, quien lleva más de 18 años trabajando con personas de esta condición, nos comenta que Especial “es una película que nos hará sentir bien, pues nos revelará el poder único, y a la vez oculto para la mayoría, de las personas Síndrome de Down”.

“Se trata de una película que nos va a confrontar con la discriminación tácita que la sociedad ejerce sobre las personas que considera diferentes, de cómo el arte puede construir puentes, del prodigio de amarse y aceptarse tal como uno es. Un retrato íntimo, nada complaciente pero cargado de esperanza”, asegura el director quien con éste, estrena su segundo largometraje (el primero fue Ley de Fuga, Premio Especial del Jurado en el 17° Recontres Du Cinéma Sud-Américain de Marsella, Francia 2015).

El proceso de desarrollo de Especial fue de aproximadamente ocho años, tiempo en el cual el proyecto ha recorrido importantes escenarios internacionales.

En el 2015 fue seleccionado al Taller Internacional de Desarrollo de Proyectos Cinematográficos dictado por Cinelatino Rencontres de Toulouse en el marco del Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño de Margarita.

En 2017 fue seleccionado en el 13° Encuentro de Coproducción Cinematográfica del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, en su instancia de Desarrollo y en 2019 en la sección Film In Progress de Ventana Sur, en su instancia de terminación.

Especial cuenta con la actuación protagónica de Greyber Rengifo (actor Down) quien nunca había actuado previamente en una película. Igualmente, la contraparte del personaje principal es interpretada por Ruper Vásquez, músico venezolano, quien tampoco había tenido nunca una experiencia actoral.

Otro aspecto importante de la película es el peso de la música dentro de las escenas. La salsa y el jazz latino terminan siendo un personaje importante dentro de la historia.

El film cuenta con la actuación especial de Alfredo Naranjo y su Be Jazz Sessions (cuarteto), quien no sólo hace una aparición frente a cámara, sino que es el responsable de la música de la película.

Completan el elenco principal Brenda Moreno, Roberto Rodríguez, Carolina Torres y Adolfo Nittoli.

La dirección de fotografía de la película estuvo a cargo de Amanda Pérez, mientras que la dirección de arte fue llevada a cabo por Matías Tikas. El diseño sonoro fue realizado por Marco Salaverría y la mezcla final por Gustavo González.

Especial es una producción de EL DORADO FILMS (Venezuela) / DIVARTE CINE (Venezuela) en coproducción con SOMOS FILMS (USA). Con el apoyo de MESTIZO Productora Cinematográfica (Venezuela), INGENIO POST (Venezuela) y el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía CNAC (Venezuela).

Daisy Alamo