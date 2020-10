EL OTRO PAR / Un cortometraje que te hará sentir más humano +VIDEO

EL OTRO PAR, es un cortometraje egipcio dirigido por Sarah Rozik. Basado en una situación real de la vida de Gandhi.

The Other Pair (2015), un cortometraje de 4:21 minuto. Contó con un equipo técnico mínimo formado por apenas nueve personas, un par de niños y algunos actores.

Este cortometraje nos enseña algo verdadero y muy importante: no hace falta de gran presupuesto para emocionar.

El guion está basado en una historia de Gandhi. Sarah Rozik, dirigió su primer cortometraje con 20 años de edad,

Ganó el Premio a Mejor Cortometraje en el Festival de Cine de Luxor.

En solo 4:21 minutos, Sarah Rozik nos lleva a entender la ley universal “haz por los demás, lo qué te gustaría que hicieran por ti…”.

LA HISTORIA DEL TREN Y LOS ZAPATOS DE GANDHI.

Iba Gandhi junto con un amigo a tomar un tren. Como no tenían dinero, trataban de subirse en marcha a un tren de mercancías, cuando éste estaba arrancando.

Vieron el tren arrancar, así que empezaron a correr hacia él, para poder subirse con un salto. Al saltar, a Gandhi se le cayó uno de sus zapatos. El tren ya iba demasiado rápido como para bajarse, coger el zapato y volverse a subir.

Gandhi tiró el otro zapato.

El amigo, sorprendido, le preguntó:

-¿Por qué has hecho eso?

A lo que Gandhi respondió:

-A mí, este zapato suelto no me sirve de nada, en cuanto lleguemos a destino tendré que hacerme con otro par. A la persona que encuentre el zapato que se me cayó, ese zapato suelto no le servirá de nada. Así, al menos, alguien se encontrará con un par de zapatos, y le serán de utilidad.

DALE CLIC / Mira el cortometraje aquí

El Tubazo Digital