‘El juego del calamar’ se convirtió en el estreno más visto en Netflix

Caracas.- La serie de televisión surcoreana ‘El juego del calamar’ batió récords de audiencia de Netflix.

La mencionada plataforma de ‘streaming’ anunció este martes que el programa alcanzó 111 millones de visualizaciones tras su estreno el pasado 17 de septiembre.

De esta forma, ‘El juego del calamar’ se convirtió en en el estreno más visto de la historia de Netflix, superando a ‘Los Bridgerton’.

En su momento, ‘Los Bridgerton’ alcanzó un total de 82 millones de reproducciones en los primeros 28 días después de su lanzamiento.

Squid Game has officially reached 111 million fans — making it our biggest series launch ever! pic.twitter.com/SW3FJ42Qsn