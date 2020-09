Sony reveló el precio de su consola PlayStation 5

Nueva York.- Sony finalmente reveló el precio de su esperada PlayStation 5. La consola costará US$ 499, quedando cara a cara con su rival, la Xbox Series X de Microsoft, que también será de US$ 499.

La PS5 saldrá a la venta el 12 de noviembre en Estados Unidos, Japón, Canadá, México, Australia, Nueva Zelandia y Corea del Sur. En otros países será el 19 de noviembre.

En una nota al pie, Sony dijo que la fecha de lanzamiento en China aún está “en exploración”.

Competencia con Xbox Series X

La Xbox Series X se lanzará el 10 de noviembre, adelantándose a la PS5 en el mercado por dos días completos. Microsoft también venderá un modelo Serie S a un precio más barato: US$ 299.

Novedades de la PS5

Sony tiene una “edición digital” de la PS5, que elimina la unidad de disco de la consola y reduce US$ 100 del precio. Es decir, dicha edición tendrá un valor de US$ 399.

En cuanto al diseño, la PS5 es una elegante consola blanca con un borde negro. Es alta y parece más delgada que la Xbox Series X.

Se ofrecerán como accesorios un control remoto (US$ 30), una cámara (US$ 60) y auriculares (US$ 100). Sony ya ha abierto pedidos anticipados a clientes seleccionados que pueden solicitar una invitación en su sitio.

Sony vs. Microsoft

El director de investigación de juegos de Ampere Analysis, Piers Harding-Rolls, predice que Sony volverá a vender más que Microsoft. De hecho, prevé 67 millones de consolas PS5 vendidas para fines de 2024, en comparación con un estimado de 44 millones para la Serie X.

Sus estimaciones se basan en datos de ventas anteriores y tomando en cuenta las estrategias de marketing de Sony y Microsoft.

Con información de CNN en Español