Razones por las que cambiar la contraseña WiFi cada cierto tiempo

Las redes wifi son cada vez más importantes en el día a día, precisamente por ello, hay que tenerlas bien controladas y para eso, una de las mejores opciones es ir cambiando la contraseña de manera periódica y evitar así mayores problemas en el futuro.

Es evidente que, debido al auge de las nuevas tecnologías y al uso continuado de los dispositivos móviles y de los ordenadores, cada vez hayan cobrado más importancia las redes inalámbricas, a las que se les conoce popularmente como Wifi. Gracias a ellas, se puede gozar de una buena conexión a Internet desde cualquier punto que ofrezcan cobertura, de ahí que sean esenciales en la actualidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas redes pueden llegar a ser muy vulnerables, por este motivo, hay que añadir contraseñas que sean difíciles de averiguar para evitar hackeos o intrusos.

En este sentido, los expertos aconsejan que, cada cierto tiempo y de manera periódica, se modifiquen estas contraseñas y así garantizar la seguridad de la red, ya sea la de casa o en una oficina.

¿Por qué cambiar la contraseña del WiFi?

Hay quienes piensan que, una vez que se tiene una red Wifi, ya apenas hay que preocuparse de nada, sin embargo, esto es una creencia errónea, puesto que no asegurarse de “blindar” la red puede acarrear serios problemas. Así, cambiar la clave WiFi cada cierto tiempo es una práctica perfecta para quienes quieren gozar de esa seguridad y sobre todo, de la tranquilidad de saber que nada ni nadie podrá entrar en esta red privada. Generalmente, la primera vez que uno se conecta a una red se utiliza la clave que viene por defecto, pero esto no es lo ideal, puesto que es necesario realizar una configuración personal para contar con las mejores garantías. No hay que olvidar que los router siempre traen una contraseña escrita, pero por muy enrevesada que sea, esta debe modificarse una vez que empiece a utilizarse el servicio.

El hecho de ir cambiando estas contraseñas no es otro que evitar problemas habituales, aunque también se pueden dar situaciones más graves. ¿Cuáles son las más frecuentes?

Conexión lenta

Independientemente del ancho de banda que se tenga, hay que decir que las diferentes compañías de Internet limitan el número de conexiones desde una misma red. Por tanto, si entran en el Wifi, lo normal es que esta conexión cada vez se haga más lenta y no se pueda disfrutar de las mismas prestaciones. Además, esto puede hacer que se caiga Internet en el momento más inoportuno, debido a la sobrecarga en la red.

Seguridad

Por supuesto, no llevar el control de las personas que se conectan a un Wifi puede suponer un grave peligro en cuanto a seguridad se refiere. Sin ir más lejos, otros usuarios pueden entrar en páginas ilegales o realizar acciones de gravedad, como fraudes o suplantación de identidad. Y todo ello desde un punto de conexión propio.

Datos a terceros

También hay que decir que, si no se va cambiando la contraseña, todos los datos que se inserten desde esta red pueden ser interceptados por otras personas y estas, tienen la posibilidad de utilizarlos a su antojo o incluso modificarlos, sin conocer el propietario para qué fines. Al igual que ocurre con los datos, esto es común en los archivos que se tengan en el ordenador o dispositivo móvil.

¿Cómo cambiar la clave del WiFi?

Sabiendo de la importancia de cambiar la contraseña Wifi, hay que decir que, en el caso de querer modificarla, todo va a depender de la compañía que se utilice para este servicio. En la actualidad, en España operan muchas, por lo que es importante conocer el patrón para cada una de ellas. Sin ir más lejos, para Movistar el procedimiento no es demasiado complicado. Así, hay que entrar en la web oficial de la entidad, acceder a la zona donde el sistema detecta si hay conexión a un router y desde allí, darle a la opción de configuración. Una vez en ella, hay que dirigirse a la zona que administra la red Wifi que se quiere modificar y habrá que añadir el nombre de la propia red y una URL específica. Después se podrá cambiar la clave, teniendo en cuenta que esta debe ser difícil, siendo lo habitual introducir algo que no tenga relación con ningún dato personal y, en la medida de lo posible, que combina letras, con números y otros signos.