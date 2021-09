Guía 2021 para principiantes para las apuestas de fútbol: conoce los tipos

El fútbol es uno de los deportes más populares para apostar en todo el mundo, con un porcentaje notable de todo el dinero apostado por los aficionados a este hermoso juego. Por eso es vital que usted conozca todas las características clave de los mercados del fútbol.

El enorme volumen de partidos y de alternativas: portería a cero, fueras de lugar, saques de esquina, tarjetas amarillas y rojas, etc., han ayudado a la industria a crecer y ha permitido a los aficionados realizar apuestas en una gran cantidad de mercados contando con muchos sitios de apuestas que ofrecen ofertas especiales y cuotas competitivas.

Aquí, le explicamos lo que necesita saber sobre las apuestas de fútbol para que pueda superar la confusión que rodea a los mercados.

Una breve introducción a cómo funcionan las apuestas

Las probabilidades las establece una casa de apuestas y representan la relación entre la apuesta y las ganancias en un resultado dado, en caso de que desee apostar. Por lo general, se muestran como fracciones (por ejemplo, 2/1), pero a veces se pueden mostrar como decimales (2,00) y puede decidir cuál prefiere usar. Por ejemplo, si el resultado de un evento tiene probabilidades de 2/1 (o 2,00), significa que ganará 2 € por cada 1 € que apueste.

¿Está eligiendo un sitio de apuestas de fútbol para la nueva temporada?

Aquí está nuestra lista de las mejores casas de apuestas y sitios de apuestas de fútbol. Estos son excelentes para abrir cuentas y luego aplicar sus nuevos conocimientos de apuestas de fútbol, ​​y puede desplazarse hacia abajo para ver el resto de nuestra guía completa.

Cómo funcionan las apuestas de fútbol

Hay miles de partidos de fútbol y mercados en los que apostar cada semana. Las casas de apuestas proporcionarán probabilidades de los resultados dentro del partido, como el número de goles marcados, los saques de esquina ganados, las tarjetas rojas y amarillas mostradas y los goleadores individuales.

Hay una serie de casas de apuestas que tendrán ofertas especiales y cuotas competitivas para tratar de ofrecerle la mejor apuesta. Una vez que se confirme el resultado del evento y su apuesta sea ganadora, se le pagará su apuesta original más las ganancias de las probabilidades.

Hay varios tipos diferentes de apuestas, incluidos los acumuladores, que está disponible en la mayoría de los mercados de fútbol.

A continuación, le mostraremos los tipos de apuestas más populares en el fútbol.

Apuesta de partido

La apuesta de partido es la forma más simple de apuestas de fútbol en la que se elige el resultado de un partido de fútbol. Puede apostar a que gane el equipo local, que gane el equipo visitante o que empate. Es importante tener en cuenta que las apuestas de partido se pagan según el resultado después de 90 minutos, por lo que si los puntajes están nivelados, el empate es la apuesta ganadora, independientemente del resultado después de la prórroga o las sanciones.

Creador de apuestas

Los creadores de apuestas son una adición relativamente nueva a las apuestas de fútbol, ​​pero su popularidad se ha disparado en los últimos años. A veces denominadas multis del mismo juego, estas apuestas son efectivamente un acumulador de resultados de un solo partido en lugar de un número de partidos.

Obviamente, es menos probable que se produzcan estas apuestas debido a la cantidad de resultados que deben suceder. Sin embargo, son perfectos si conoce ambos equipos y desea realizar apuestas pequeñas con las probabilidades más altas que se pueden lograr al combinar numerosos resultados, como la cantidad de tarjetas amarillas, saques de esquina y goleadores, en lugar de apostar por cada uno.

En los creadores de apuestas también puede incluir accesorios de jugador que explicamos a continuación.

Accesorios de jugador / estadísticas de jugador

Esta es una forma de mostrar cómo el mercado de las apuestas de fútbol ha seguido evolucionando con un conjunto detallado de mercados lanzados para varios partidos internacionales y de la Premier League. Esto es diferente a los mercados de goles o tarjetas, e incluye la capacidad de apostar a que los jugadores tengan un cierto número de tiros, tacleadas e incluso fuera de juego.

Mercados de probabilidades de Next Manager y Player

Muchas casas de apuestas ofrecerán cuotas especiales en ciertos eventos que tienen lugar fuera de la cancha. Los mercados populares incluyen Next Manager to be Sacked, que se explica por sí mismo, o Next Manager, en el que puede apostar por los contendientes para un puesto vacante.

Existen mercados similares para qué club pasarán los jugadores de renombre o para el máximo goleador en una competición o división, por ejemplo, el Pichichi de La Liga.

Puede estar atento a los sitios de diferentes casas de apuestas para ver qué tienen para ofrecer.

Apuestas en juego

Como sugiere el nombre, las apuestas en juego implica hacer una apuesta sobre un resultado durante un evento, como respaldar al siguiente equipo para que marque en un partido que está viendo en la televisión.

Las casas de apuestas ofrecen varios mercados, como el próximo goleador, qué equipo ganará el siguiente saque de esquina o saque, o quién será el próximo jugador en recibir una tarjeta amarilla. También hay algunos mercados excelentes para seguir en sitios en juego, como “carreras de esquina”, entre otros.

Cómo se puede observar, existen infinidad de alternativas para realizar todo tipo de apuestas de fútbol.

Cómo encontrar valor al apostar en el fútbol

Lo primero que hay que recordar es que no hay apuestas seguras en el fútbol. Puede investigar mucho y tener tanto conocimiento sobre un juego como sea posible, pero todavía hay espacio para un resultado sorprendente.

Es por eso que debe utilizar sus conocimientos para apostar en el fútbol para determinar a qué juego y a qué apuesta le gustaría apuntar.

Los apostadores menos experimentados se adaptarán mejor a las apuestas más simples, como los mercados de Match Bet o de goleadores, y los que presentan menos riesgo, como Draw No Bet.

Solo debe apostar en los mercados que conoce y en las ligas y equipos que conoce o corre el riesgo de perder dinero porque no puede estar seguro de si la apuesta tiene valor.

Ahora también hay una gran cantidad de estadísticas disponibles en sitios gratuitos para que cualquier apostador las vea y lo ayudará a comprender mejor algunos de los mercados de accesorios más precisos que ahora se ofrecen en las diferentes casas de apuestas.

Por ejemplo, un aficionado al fútbol que ve la La Liga todas las semanas estaría más preparado para apostar en la liga que conoce en lugar de apostar en una competición al azar en otro lugar del mundo que no conoce.

Resumen

Las apuestas de fútbol tienen una gran accesibilidad y la variedad de mercados que se ofrecen significa que es fácil comenzar. Ese rango también puede parecer abrumador al principio, pero se aclarará rápidamente si se le toma en serio y se le dedica tiempo.

Es muy divertido apostar en los miles de partidos de fútbol que se juegan en todo el mundo, siempre y cuando se limite a apostar en la liga que conoce bien.

Elegir apuestas de buen valor es la mejor manera de ganar dinero y evitar la decepción de perder.

Ahora puede aumentar la emoción del fútbol apostando, pero recuerde jugar de manera responsable.