Acerca de Forex

Forex (la Bolsa de divisas extranjeras) es el mercado internacional financiero para el comercio libre de monedas nacionales. Esto ha estado funcionando desde los años setenta del siglo XX – Desde que los países más grandes decidieron cambiar de tasas de cambio fijas a tarifas flotantes.

El volumen diario del comercio de Forex excede los 4 billones de dólares estadounidenses, y este número sigue creciendo.

La moneda principal de operaciones Forex es el dólar de los Estados Unidos (USD).

Participantes de mercado:

Bancos centrales;

Bancos de inversión;

Agentes de bolsa y distribuidores;

Fondos de pensión;

Empresas de seguros;

Corporaciones internacionales;

A diferencia de las bolsas de valores, el mercado Forex no tiene horas fijas de trabajo – Opera 24 horas al día, 5 días por semana, ya que las operaciones de compra / venta son realizadas por los bancos de todo el mundo a cualquier hora del día y la noche (algunos bancos, incluso trabajan los sábados y domingos). Como cualquier otro intercambio, el mercado Forex esta impulsado por la oferta y la demanda de una herramienta en particular. Por ejemplo, hay compradores y vendedores de “Euro vs dólares Estadounidense.”

Las tasas de cambio en Forex se cambian constantemente, y las fluctuaciones pueden pasar muchas veces por segundo – este mercado es muy flexible.

Los tipos de cambio están influenciados por:

Los factores económicos (indicadores económicos de los países en el momento, la política de los bancos centrales, el cambio de las tasas de interés, el comportamiento de los importadores y exportadores, etc);

Los factores políticos (discursos de los dirigentes políticos, las elecciones el presidente, etc);

El estado de ánimo y sentimientosos de los participantes del mercado , sus expectativas, rumores, etc;

Eventos fuertes como (los actos terroristas, accidentes, catástrofes, etc)

Sin embargo, el mercado Forex es mucho más estable que las bolsas de valores – que no está sujeta a fluctuaciones enormes, incluso si una moneda está disminuyendo, otra está mejorando.

Una de las ventajas grandes del mercado es su relación cercana con las últimas tecnologías de la información. Los clientes de diferentes partes de la planeta pueden usar Internet y empezar a negociar. Incluso los grandes bancos tienden a utilizar el comercio electrónico – que es la forma más común de la negociación ahora. En este momento, la divisa se encuentra en la fase de desarrollo rápido, y se espera que crezca más y más en el futuro.

Algunas de las ventajas del mercado de Forex en los mercados de valores y / o otras acciones incluye:

Los comerciantes pueden obtener beneficios tanto en decadencia como en las economías en vías desarrollo;

Los comerciantes pueden hacer los pedidos de corto plazo – con algunos otros mercados, hay ciertas regulaciones;

Gracias a los centros de venta, es mucho más fácil unirse al mercado de Forex – prácticamente sin ningún capital mínimo, registro rápido, etc;

El mercado no está regulado;

No hay comisiones de corredurías o son muy bajos;

Se proporciona apalancamientos mucho más altos;

El mercado trabaja sin parar 24 horas.